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Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.09.2023
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18:37 19.09.2023 (обновлено: 18:41 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vyplata-1897347143.html
Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей
Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.09.2023
Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей
Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:37
2023-09-19T18:41
общество
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ленинград
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в конце 2023 года, свидетельствует официальный сайт Социального фонда России. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие будет отмечаться 27 февраля 2024 года. "Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей... Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года", - говорится в сообщении. По данным фонда, выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, а также награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. "Напомним, что пенсионный фонд России, который с этого года стал частью Социального фонда, ранее уже осуществлял единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам. Например, выплату к 70-летию Победы в 2015 году и выплату к 75-летию Победы в 2020 году", - добавлено на сайте.
https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html
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общество, россия, ленинград, владимир путин, латвия
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин, Латвия
Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей

Путин подписал указ о разовой выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанкБойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге
Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Александр Бродский
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Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в конце 2023 года, свидетельствует официальный сайт Социального фонда России.
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие будет отмечаться 27 февраля 2024 года.
"Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей... Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным фонда, выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, а также награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
"Напомним, что пенсионный фонд России, который с этого года стал частью Социального фонда, ранее уже осуществлял единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам. Например, выплату к 70-летию Победы в 2015 году и выплату к 75-летию Победы в 2020 году", - добавлено на сайте.
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