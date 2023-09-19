https://ria.ru/20230919/vyplata-1897347143.html

Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей

Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.09.2023

Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:37

2023-09-19T18:37

2023-09-19T18:41

общество

россия

ленинград

владимир путин

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845506667_0:1110:2047:2261_1920x0_80_0_0_36192b7695d771e908e9dc2e3f260221.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в конце 2023 года, свидетельствует официальный сайт Социального фонда России. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие будет отмечаться 27 февраля 2024 года. "Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей... Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года", - говорится в сообщении. По данным фонда, выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, а также награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. "Напомним, что пенсионный фонд России, который с этого года стал частью Социального фонда, ранее уже осуществлял единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам. Например, выплату к 70-летию Победы в 2015 году и выплату к 75-летию Победы в 2020 году", - добавлено на сайте.

https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html

россия

ленинград

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ленинград, владимир путин, латвия