Ветеранам ВОВ с медалью "За оборону Ленинграда" выплатят по 50 тысяч рублей
Путин подписал указ о разовой выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанкБойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге
Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 50 тысяч рублей в конце 2023 года, свидетельствует официальный сайт Социального фонда России.
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие будет отмечаться 27 февраля 2024 года.
"Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей... Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным фонда, выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, а также награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
"Напомним, что пенсионный фонд России, который с этого года стал частью Социального фонда, ранее уже осуществлял единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам. Например, выплату к 70-летию Победы в 2015 году и выплату к 75-летию Победы в 2020 году", - добавлено на сайте.