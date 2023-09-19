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Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 19.09.2023 (обновлено: 22:36 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:49
2023-09-19T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными обвинениями в адрес России.Глава киевского режима заявил, что Украина отказалась от своего третьего по величине арсенала ядерного оружия и передала его России. По его мнению, такое решение было ошибкой, и у Москвы "нет права" на ядерное оружие."У Киева никогда не было ядерного оружия. Вы были лишь стартовой площадкой для советского ядерного оружия. У СССР были ядерные ракеты на территории, которую вы сегодня называете "Украиной"", — написал пользователь. "Это был арсенал СССР, в своей стране вы умалчиваете часть истории, так что не плачьте по этому поводу", — добавил второй."Серьезный вопрос: сколько денег вы собираетесь просить? Мы постоянно слышим, что вам нужно больше, но конца этому не видно. Можем ли мы получить отчет о всех расходах?" — поинтересовался еще один комментатор. "Украина очень сильно проигрывает", — отметил читатель. "Вашей страной управляет террористическая организация, отмывающая пожертвованные деньги и издевающаяся над собственными гражданами", — поделился мнением пользователь. "Не надо втягивать мир в гражданскую войну, Зеленский. Уже много украинцев погибло, а вы все хотите больше жертв, Россия хочет мира", — резюмировал один из комментаторов.В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
https://ria.ru/20230919/finansirovanie-1897386852.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, ООН

Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными обвинениями в адрес России.
Глава киевского режима заявил, что Украина отказалась от своего третьего по величине арсенала ядерного оружия и передала его России. По его мнению, такое решение было ошибкой, и у Москвы "нет права" на ядерное оружие.
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"У Киева никогда не было ядерного оружия. Вы были лишь стартовой площадкой для советского ядерного оружия. У СССР были ядерные ракеты на территории, которую вы сегодня называете "Украиной"", — написал пользователь.
"Это был арсенал СССР, в своей стране вы умалчиваете часть истории, так что не плачьте по этому поводу", — добавил второй.
"Серьезный вопрос: сколько денег вы собираетесь просить? Мы постоянно слышим, что вам нужно больше, но конца этому не видно. Можем ли мы получить отчет о всех расходах?" — поинтересовался еще один комментатор.
"Украина очень сильно проигрывает", — отметил читатель.
"Вашей страной управляет террористическая организация, отмывающая пожертвованные деньги и издевающаяся над собственными гражданами", — поделился мнением пользователь.
"Не надо втягивать мир в гражданскую войну, Зеленский. Уже много украинцев погибло, а вы все хотите больше жертв, Россия хочет мира", — резюмировал один из комментаторов.
В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийООН
 
 
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