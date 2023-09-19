Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными обвинениями в адрес России.
Глава киевского режима заявил, что Украина отказалась от своего третьего по величине арсенала ядерного оружия и передала его России. По его мнению, такое решение было ошибкой, и у Москвы "нет права" на ядерное оружие.
"У Киева никогда не было ядерного оружия. Вы были лишь стартовой площадкой для советского ядерного оружия. У СССР были ядерные ракеты на территории, которую вы сегодня называете "Украиной"", — написал пользователь.
"Это был арсенал СССР, в своей стране вы умалчиваете часть истории, так что не плачьте по этому поводу", — добавил второй.
"Серьезный вопрос: сколько денег вы собираетесь просить? Мы постоянно слышим, что вам нужно больше, но конца этому не видно. Можем ли мы получить отчет о всех расходах?" — поинтересовался еще один комментатор.
"Украина очень сильно проигрывает", — отметил читатель.
"Вашей страной управляет террористическая организация, отмывающая пожертвованные деньги и издевающаяся над собственными гражданами", — поделился мнением пользователь.
"Не надо втягивать мир в гражданскую войну, Зеленский. Уже много украинцев погибло, а вы все хотите больше жертв, Россия хочет мира", — резюмировал один из комментаторов.
В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.