https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети

Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 19.09.2023

Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети

Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:49

2023-09-19T21:49

2023-09-19T22:36

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи X раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с голословными обвинениями в адрес России.Глава киевского режима заявил, что Украина отказалась от своего третьего по величине арсенала ядерного оружия и передала его России. По его мнению, такое решение было ошибкой, и у Москвы "нет права" на ядерное оружие."У Киева никогда не было ядерного оружия. Вы были лишь стартовой площадкой для советского ядерного оружия. У СССР были ядерные ракеты на территории, которую вы сегодня называете "Украиной"", — написал пользователь. "Это был арсенал СССР, в своей стране вы умалчиваете часть истории, так что не плачьте по этому поводу", — добавил второй."Серьезный вопрос: сколько денег вы собираетесь просить? Мы постоянно слышим, что вам нужно больше, но конца этому не видно. Можем ли мы получить отчет о всех расходах?" — поинтересовался еще один комментатор. "Украина очень сильно проигрывает", — отметил читатель. "Вашей страной управляет террористическая организация, отмывающая пожертвованные деньги и издевающаяся над собственными гражданами", — поделился мнением пользователь. "Не надо втягивать мир в гражданскую войну, Зеленский. Уже много украинцев погибло, а вы все хотите больше жертв, Россия хочет мира", — резюмировал один из комментаторов.В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.

https://ria.ru/20230919/finansirovanie-1897386852.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, оон