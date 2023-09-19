https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html

Пленный украинский солдат рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ

Пленный украинский солдат рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

Пленный украинский солдат рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ

ВСУ использует иностранное вооружение с нарушениями, загружая в шестиместную бронемашину Bradley по восемь человек, рассказал РИА Новости пленный солдат... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:54

2023-09-19T12:54

2023-09-19T12:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. ВСУ использует иностранное вооружение с нарушениями, загружая в шестиместную бронемашину Bradley по восемь человек, рассказал РИА Новости пленный солдат украинской армии Владимир Андрейчук. "На Bradley нас только завезли на позиции 25-го числа. А так бронетехники не было. Нас привезли в Новоданиловку и пересадили из пикапа в Bradley. Нас ехало в нем восемь человек. Доставляли в Работино. Там, по-моему, три члена экипажа и десанта шесть, но мы садились восемь. Там посредине есть место", - рассказал пленный украинец. Он рассказал, что попал в плен в конце августа. "Стояли в Запорожье. Двадцать пятого августа в Работино. Была поставлена задача зайти в дом. Ну, указан дом был. Надо было зайти в дом и оттуда вести наблюдение. Мы только туда зашли и минут через 10-15 нас "приняли" русские ребята", - сообщил пленный. По его словам, украинской армии не хватает не только вооружения, но и морального настроя. "В нашем батальоне очень низкий моральный уровень, потому что за два месяца, что мы находимся в Запорожской области, батальон почти разбит. Собирали группы в конце и забрасывали (на задания) группы, а не взводы или роты. Низкий моральный уровень", - подчеркнул Андрейчук. Эвакуация раненных происходила с задержкой, иногда до пяти часов, вспоминает мужчина. "У нас эвакуация производилась. С задержкой, но производилась. Может, час-два, даже было до пяти часов. Если есть момент, что можно заехать и забрать", - поделился пленный. Своим сослуживцам он рекомендует сдаться в плен, "чтобы выжить". "Не воевать, это точно. Эта война не приносит ничего хорошего. (В плен стоит сдаваться), чтобы выжить. Со мной обращаются нормально. Трехразовое питание. Помыться есть где, постираться тоже. Есть тут раненый один, ему помощь предоставляется", - сказал Андрейчук.

https://ria.ru/20230919/klescheevka-1897203713.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897154529.html

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в мире, здоровье - общество, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины