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Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте - РИА Новости, 19.09.2023
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11:49 19.09.2023 (обновлено: 13:30 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vsu-1897164753.html
Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте
Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте - РИА Новости, 19.09.2023
Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте
Вопреки широко тиражируемым в иностранных СМИ новостям о значительных победах ВСУ на фронте, на самом деле их достижения незначительны, заявил в интервью Die... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:49
2023-09-19T13:30
киев
украина
артемовск
анна маляр
алексей резников
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вопреки широко тиражируемым в иностранных СМИ новостям о значительных победах ВСУ на фронте, на самом деле их достижения незначительны, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер."Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь все же идет о локальных достижениях — двух, трех или даже пяти километрах продвижения, которые потом на каких-то этапах снова переходят под контроль России", — сказал он.Что действительно важно, так это то, что на фронте в целом не происходит каких-либо изменений, как и в самом контрнаступлении, объяснил Рихтер.Более того, интенсивность боевых действий снизится после ухудшения погодных условий, то есть где-то через полтора месяца, добавил эксперт. И хотя солдаты и продолжат воевать, но крупномасштабного наступления с прорывом фронта не произойдет, заключил он.В европейском сообществе все чаще звучат призывы к Киеву сесть за стол переговоров с Россией. Главная причина — медленное контрнаступление. Так, немецкая газета Die Welt пишет, что ВСУ продвигаются вперед "со скоростью улитки", а скоро и вовсе остановятся, ничего не добившись. Более того, распространяется мнение, что зимой США и ЕС начнут склонять киевские власти к миру — союзники просто устали от их постоянных требований и неспособности грамотно распоряжаться поставляемым оружием. Разговоры о принятии в НАТО и Евросоюз тоже стихнут. Западные политики уже начали открыто обвинять Киев в неблагодарности. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал Бен Уоллес, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании. Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. В Киеве попытались отчитать за эту неделикатность польского посла, что возмутило премьер-министра Матеуша Моравецкого, указавшего украинским властям на недопустимость подобных "ошибок".
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897061426.html
https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html
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украина
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киев, украина, артемовск, анна маляр, алексей резников, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Киев, Украина, Артемовск, Анна Маляр, Алексей Резников, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте

Немецкий полковник Рихтер: иностранные СМИ лгут об успехах ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вопреки широко тиражируемым в иностранных СМИ новостям о значительных победах ВСУ на фронте, на самом деле их достижения незначительны, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.
"Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь все же идет о локальных достижениях — двух, трех или даже пяти километрах продвижения, которые потом на каких-то этапах снова переходят под контроль России", — сказал он.
Что действительно важно, так это то, что на фронте в целом не происходит каких-либо изменений, как и в самом контрнаступлении, объяснил Рихтер.
Более того, интенсивность боевых действий снизится после ухудшения погодных условий, то есть где-то через полтора месяца, добавил эксперт. И хотя солдаты и продолжат воевать, но крупномасштабного наступления с прорывом фронта не произойдет, заключил он.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
18 сентября, 18:41
В европейском сообществе все чаще звучат призывы к Киеву сесть за стол переговоров с Россией. Главная причина — медленное контрнаступление. Так, немецкая газета Die Welt пишет, что ВСУ продвигаются вперед "со скоростью улитки", а скоро и вовсе остановятся, ничего не добившись. Более того, распространяется мнение, что зимой США и ЕС начнут склонять киевские власти к миру — союзники просто устали от их постоянных требований и неспособности грамотно распоряжаться поставляемым оружием. Разговоры о принятии в НАТО и Евросоюз тоже стихнут.
Западные политики уже начали открыто обвинять Киев в неблагодарности. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал Бен Уоллес, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании. Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. В Киеве попытались отчитать за эту неделикатность польского посла, что возмутило премьер-министра Матеуша Моравецкого, указавшего украинским властям на недопустимость подобных "ошибок".
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории
17 сентября, 20:57
 
КиевУкраинаАртемовскАнна МалярАлексей РезниковДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
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