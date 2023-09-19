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Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра
Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра - РИА Новости, 19.09.2023
Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра
Президент России Владимир Путин 20 сентября проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченную к 240-летию театра, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:09
2023-09-19T15:09
2023-09-19T15:23
россия
владимир путин
мариинский театр
культура
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 сентября проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченную к 240-летию театра, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцатого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра. Событие приурочено к масштабной праздничной дате – 240-летию театра, которое будет отмечаться 5 октября", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, мариинский театр
Россия, Владимир Путин, Мариинский театр, Культура
Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра
Путин 20 сентября встретится с членами попечительского совета Мариинского театра