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Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра

Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра - РИА Новости, 19.09.2023

Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра

Президент России Владимир Путин 20 сентября проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченную к 240-летию театра, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:09

2023-09-19T15:09

2023-09-19T15:23

россия

владимир путин

мариинский театр

культура

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 сентября проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченную к 240-летию театра, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцатого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра. Событие приурочено к масштабной праздничной дате – 240-летию театра, которое будет отмечаться 5 октября", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html

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россия, владимир путин, мариинский театр