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Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов - РИА Новости, 19.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:20 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/vorobev-1897289883.html
Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов
Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов - РИА Новости, 19.09.2023
Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2023", финал которого стартует в Подмосковье, не только... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:20
2023-09-19T16:20
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
андрей воробьев
сн_образование
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2023", финал которого стартует в Подмосковье, не только объединяет педагогов со всей страны, но и дает мощный толчок всей системе отечественного образования. "Конкурс "Учитель года России" выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. В Подмосковье мы это особенно ощущаем – наши финалисты и победители делятся своим опытом с коллегами, мотивируют их и вдохновляют. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших. Сделаем всё возможное, чтобы событие прошло на высоком уровне, а профессия учителя стала еще более востребованной и почетной", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы дирекции Года педагога и наставника. Согласно сообщению, финал конкурса "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Его открытие состоится в доме правительства Московской области.
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социальный навигатор, общество, андрей воробьев, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Андрей Воробьев, СН_Образование

Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание президиума Госсовета по транспорту
Президент РФ В. Путин провел заседание президиума Госсовета по транспорту
© POOL
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2023", финал которого стартует в Подмосковье, не только объединяет педагогов со всей страны, но и дает мощный толчок всей системе отечественного образования.
"Конкурс "Учитель года России" выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. В Подмосковье мы это особенно ощущаем – наши финалисты и победители делятся своим опытом с коллегами, мотивируют их и вдохновляют. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших. Сделаем всё возможное, чтобы событие прошло на высоком уровне, а профессия учителя стала еще более востребованной и почетной", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы дирекции Года педагога и наставника.
Согласно сообщению, финал конкурса "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Его открытие состоится в доме правительства Московской области.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоАндрей ВоробьевСН_Образование
 
 
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