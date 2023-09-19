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Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов

Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов - РИА Новости, 19.09.2023

Воробьев: "Учитель года России" выявляет творчески работающих педагогов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2023", финал которого стартует в Подмосковье, не только... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:20

2023-09-19T16:20

2023-09-19T16:20

год педагога и наставника

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андрей воробьев

сн_образование

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Всероссийский конкурс "Учитель года России - 2023", финал которого стартует в Подмосковье, не только объединяет педагогов со всей страны, но и дает мощный толчок всей системе отечественного образования. "Конкурс "Учитель года России" выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. В Подмосковье мы это особенно ощущаем – наши финалисты и победители делятся своим опытом с коллегами, мотивируют их и вдохновляют. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших. Сделаем всё возможное, чтобы событие прошло на высоком уровне, а профессия учителя стала еще более востребованной и почетной", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы дирекции Года педагога и наставника. Согласно сообщению, финал конкурса "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Его открытие состоится в доме правительства Московской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, андрей воробьев, сн_образование