https://ria.ru/20230919/voprosy-1897330413.html

Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области

Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области - РИА Новости, 19.09.2023

Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:57

2023-09-19T17:57

2023-09-19T17:57

общество

жкх

калужская область

малоярославецкий район

владислав шапша

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КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении социально-значимых вопросов, сообщает областное правительство. Жительница деревни Дашино Мосальского района от имени всех односельчан попросила главу региона оказать содействие в улучшении водоснабжения. В настоящее время водонапорная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году было принято решение об установке станции очистки воды, а ввести ее в эксплуатацию в 2024 году. Однако жители просят ускорить работы. "Первый заместитель генерального директора ГП "Калугаоблводоканал" Антон Коськов отметил… до 1 ноября строители обещают закончить все работы и ввести станцию в эксплуатацию", - сообщает областное правительство. Губернатор похвалил активность жителей, отметив: "Так и надо". Жители Сухиничей попросили губернатора выделить деньги на капитальный ремонт поликлиники, которого в здании не было более десяти лет. По словам министра здравоохранения Константина Пахоменко, проектно-сметная документация готова, проводятся торги. Ремонт запланирован на 2024-2025 годы. Ремонт пройдет по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области. Владислав Шапша поручил главе администрации Сухиничского района Александру Колесникову контролировать ремонт поликлиники и рассмотреть варианты проведения его за один год. "Давайте активно поработаем в 2024 году, чтобы не уходить в 2025 год. Постараемся сделать ремонт быстрее. Я не вижу здесь поводов для беспокойства. Кроме одного: надо внимательно следить за тем, как ремонт будет организован. Я прошу внимательно следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно и быстро", - сказал он. Тоже о капительном ремонте, но уже Ильинской основной общеобразовательной школы имени Подольских курсантов, попросили представители села Ильинское Малоярославецкого района. Школа основана в 1919 году, а нынешнее здание построено в 1960-х годах, с тех пор серьезно не ремонтировалось. Министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что уже составлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Стоимость работ составит более 80 миллионов рублей. Принято решение, что ремонт будет проходить в два этапа. "В следующем году сделаем капремонт кровли, фундамента и фасада, заменим окна. А в 2025 году – инженерные коммуникации и внутреннюю отделку", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html

https://ria.ru/20230918/farmatsiya-1896970237.html

калужская область

малоярославецкий район

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общество, жкх, калужская область, малоярославецкий район, владислав шапша