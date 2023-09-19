https://ria.ru/20230919/voprosy-1897330413.html
Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области
Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области - РИА Новости, 19.09.2023
Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:57
2023-09-19T17:57
2023-09-19T17:57
общество
жкх
калужская область
малоярославецкий район
владислав шапша
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КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении социально-значимых вопросов, сообщает областное правительство. Жительница деревни Дашино Мосальского района от имени всех односельчан попросила главу региона оказать содействие в улучшении водоснабжения. В настоящее время водонапорная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году было принято решение об установке станции очистки воды, а ввести ее в эксплуатацию в 2024 году. Однако жители просят ускорить работы. "Первый заместитель генерального директора ГП "Калугаоблводоканал" Антон Коськов отметил… до 1 ноября строители обещают закончить все работы и ввести станцию в эксплуатацию", - сообщает областное правительство. Губернатор похвалил активность жителей, отметив: "Так и надо". Жители Сухиничей попросили губернатора выделить деньги на капитальный ремонт поликлиники, которого в здании не было более десяти лет. По словам министра здравоохранения Константина Пахоменко, проектно-сметная документация готова, проводятся торги. Ремонт запланирован на 2024-2025 годы. Ремонт пройдет по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области. Владислав Шапша поручил главе администрации Сухиничского района Александру Колесникову контролировать ремонт поликлиники и рассмотреть варианты проведения его за один год. "Давайте активно поработаем в 2024 году, чтобы не уходить в 2025 год. Постараемся сделать ремонт быстрее. Я не вижу здесь поводов для беспокойства. Кроме одного: надо внимательно следить за тем, как ремонт будет организован. Я прошу внимательно следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно и быстро", - сказал он. Тоже о капительном ремонте, но уже Ильинской основной общеобразовательной школы имени Подольских курсантов, попросили представители села Ильинское Малоярославецкого района. Школа основана в 1919 году, а нынешнее здание построено в 1960-х годах, с тех пор серьезно не ремонтировалось. Министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что уже составлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Стоимость работ составит более 80 миллионов рублей. Принято решение, что ремонт будет проходить в два этапа. "В следующем году сделаем капремонт кровли, фундамента и фасада, заменим окна. А в 2025 году – инженерные коммуникации и внутреннюю отделку", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20230919/gostinitsy-1897317903.html
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общество, жкх, калужская область, малоярославецкий район, владислав шапша
Общество, ЖКХ, Калужская область, Малоярославецкий район, Владислав Шапша
Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области
Шапша провел прием по личным вопросам жителей Калужской области
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении социально-значимых вопросов, сообщает областное правительство
.
Жительница деревни Дашино Мосальского района от имени всех односельчан попросила главу региона оказать содействие в улучшении водоснабжения. В настоящее время водонапорная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году было принято решение об установке станции очистки воды, а ввести ее в эксплуатацию в 2024 году. Однако жители просят ускорить работы.
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"Первый заместитель генерального директора ГП "Калугаоблводоканал" Антон Коськов отметил… до 1 ноября строители обещают закончить все работы и ввести станцию в эксплуатацию", - сообщает областное правительство.
Губернатор похвалил активность жителей, отметив: "Так и надо".
Жители Сухиничей попросили губернатора выделить деньги на капитальный ремонт поликлиники, которого в здании не было более десяти лет. По словам министра здравоохранения Константина Пахоменко, проектно-сметная документация готова, проводятся торги. Ремонт запланирован на 2024-2025 годы. Ремонт пройдет по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области.
Владислав Шапша поручил главе администрации Сухиничского района Александру Колесникову контролировать ремонт поликлиники и рассмотреть варианты проведения его за один год. "Давайте активно поработаем в 2024 году, чтобы не уходить в 2025 год. Постараемся сделать ремонт быстрее. Я не вижу здесь поводов для беспокойства. Кроме одного: надо внимательно следить за тем, как ремонт будет организован. Я прошу внимательно следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно и быстро", - сказал он.
Тоже о капительном ремонте, но уже Ильинской основной общеобразовательной школы имени Подольских курсантов, попросили представители села Ильинское Малоярославецкого района
. Школа основана в 1919 году, а нынешнее здание построено в 1960-х годах, с тех пор серьезно не ремонтировалось.
Министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что уже составлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Стоимость работ составит более 80 миллионов рублей. Принято решение, что ремонт будет проходить в два этапа. "В следующем году сделаем капремонт кровли, фундамента и фасада, заменим окна. А в 2025 году – инженерные коммуникации и внутреннюю отделку", - сказал губернатор.
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