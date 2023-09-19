https://ria.ru/20230919/vid-1897109682.html

В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского

В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023

В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне. Об этом в публикации соцсети X написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T02:05

2023-09-19T02:05

2023-09-19T02:05

в мире

украина

сша

марджори тейлор грин

киев

владимир зеленский

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895640189_140:115:2814:1619_1920x0_80_0_0_695328bafab4b239b8a32dc52c1f8022.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне. Об этом в публикации соцсети X написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать", — возмутилась Грин.Она также заявила, что на этой неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Киеву в размере 300 миллионов долларов, напомнив, что Вашингтон отправил Украине уже боле 113 миллиардов. В заключение она отметила, что позиция Белого дома по украинскому конфликту должна заключаться в стремлении к миру, а не разжигании войны.Ранее Зеленский в соцсетях заявил о прибытии в столицу США.

https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897108677.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, киев, владимир зеленский, конгресс сша