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В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне. Об этом в публикации соцсети X написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:05
2023-09-19T02:05
2023-09-19T02:05
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне. Об этом в публикации соцсети X написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать", — возмутилась Грин.Она также заявила, что на этой неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Киеву в размере 300 миллионов долларов, напомнив, что Вашингтон отправил Украине уже боле 113 миллиардов. В заключение она отметила, что позиция Белого дома по украинскому конфликту должна заключаться в стремлении к миру, а не разжигании войны.Ранее Зеленский в соцсетях заявил о прибытии в столицу США.
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В конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
Конгрессвумен Грин: Зеленский в хаки футболке ведет себя так, будто он на войне