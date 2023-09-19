https://ria.ru/20230919/veterany-1897385311.html
Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника
Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2023
Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника
Президент Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:55
2023-09-19T19:55
2023-09-19T22:44
общество
россия
день оружейника
безопасность
владимир путин
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ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, сообщается на сайте Кремля."Сегодня в России отмечается День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Хочу поблагодарить за ответственный добросовестный подход к делу", — сказал глава государства во время заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске.Как отметил российский лидер, страна гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности государства, а также в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне.По словам Путина, российский ОПК создает современные и в большинстве своем уникальные вооружения и технику. Кроме того, активно увеличиваются объемы производства для обеспечения частей и соединений, участвующих в спецоперации, а также выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как внутри страны, так и за рубежом.
https://ria.ru/20230919/vooruzheniya-1897386381.html
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общество, россия, день оружейника, безопасность, владимир путин
Общество, Россия, День оружейника, Безопасность, Владимир Путин
Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника
Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника, отметив вклад в безопасность
ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, сообщается на сайте
Кремля.
"Сегодня в России отмечается День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Хочу поблагодарить за ответственный добросовестный подход к делу", — сказал глава государства во время заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске.
Как отметил российский лидер, страна гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности государства, а также в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне.
По словам Путина, российский ОПК создает современные и в большинстве своем уникальные вооружения и технику. Кроме того, активно увеличиваются объемы производства для обеспечения частей и соединений, участвующих в спецоперации, а также выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как внутри страны, так и за рубежом.
Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации