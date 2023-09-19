https://ria.ru/20230919/veterany-1897385311.html

Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника

Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2023

Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника

Президент Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:55

2023-09-19T19:55

2023-09-19T22:44

общество

россия

день оружейника

безопасность

владимир путин

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ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, сообщается на сайте Кремля."Сегодня в России отмечается День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Хочу поблагодарить за ответственный добросовестный подход к делу", — сказал глава государства во время заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске.Как отметил российский лидер, страна гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности государства, а также в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне.По словам Путина, российский ОПК создает современные и в большинстве своем уникальные вооружения и технику. Кроме того, активно увеличиваются объемы производства для обеспечения частей и соединений, участвующих в спецоперации, а также выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как внутри страны, так и за рубежом.

https://ria.ru/20230919/vooruzheniya-1897386381.html

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общество, россия, день оружейника, безопасность, владимир путин