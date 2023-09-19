https://ria.ru/20230919/vektor-1897257840.html

TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор

TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор - РИА Новости, 19.09.2023

TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор

Промышленно-энергетический форум TNF-2023, который проводится в Тюмени, демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли России, направленный на... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:54

2023-09-19T14:54

2023-09-19T14:57

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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2023, который проводится в Тюмени, демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли России, направленный на технологический суверенитет, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Официальное открытие форума и выставки TNF EXPO состоялось 18 сентября. "Промышленно-энергетический форум TNF-2023 – площадка, которая демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли, направленный на технологическую независимость. В форуме участвуют нефтегазодобывающие компании, финансовые институты, образовательные учреждения. Много компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения и информационной безопасностью", – сообщил Моор, подчеркнув, что "все это отечественные продукты". Выступая на открытии форума, Моор также отметил, что Тюменский промышленно-энергетический форум TNF в этом году отмечает двадцатилетний юбилей. При поддержке регионального правительства он объединяет компании и научные центры, работающие в таких отраслях, как добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, нефтесервис, производство оборудования и разработка инновационных технологий для топливно-энергетического комплекса. На форуме ведущие эксперты обсуждают актуальные задачи, тенденции и вырабатывают стратегию развития российского топливно-энергетического комплекса. Промышленно-энергетический форум TNF будет работать до 21 сентября. В программе – дискуссии по актуальным вопросам развития отечественного ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. Пленарная сессия TNF-2023, посвященная технологической независимости российского ТЭК, пройдет 20 сентября. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.

https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894375835.html

https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html

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александр моор, тюмень, россия, тюменская область, технологии, экономика