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TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор - РИА Новости, 19.09.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
14:54 19.09.2023 (обновлено: 14:57 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vektor-1897257840.html
TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор
TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор - РИА Новости, 19.09.2023
TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор
Промышленно-энергетический форум TNF-2023, который проводится в Тюмени, демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли России, направленный на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:54
2023-09-19T14:57
тюменская область
александр моор
тюмень
россия
тюменская область
технологии
экономика
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2023, который проводится в Тюмени, демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли России, направленный на технологический суверенитет, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Официальное открытие форума и выставки TNF EXPO состоялось 18 сентября. "Промышленно-энергетический форум TNF-2023 – площадка, которая демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли, направленный на технологическую независимость. В форуме участвуют нефтегазодобывающие компании, финансовые институты, образовательные учреждения. Много компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения и информационной безопасностью", – сообщил Моор, подчеркнув, что "все это отечественные продукты". Выступая на открытии форума, Моор также отметил, что Тюменский промышленно-энергетический форум TNF в этом году отмечает двадцатилетний юбилей. При поддержке регионального правительства он объединяет компании и научные центры, работающие в таких отраслях, как добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, нефтесервис, производство оборудования и разработка инновационных технологий для топливно-энергетического комплекса. На форуме ведущие эксперты обсуждают актуальные задачи, тенденции и вырабатывают стратегию развития российского топливно-энергетического комплекса. Промышленно-энергетический форум TNF будет работать до 21 сентября. В программе – дискуссии по актуальным вопросам развития отечественного ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. Пленарная сессия TNF-2023, посвященная технологической независимости российского ТЭК, пройдет 20 сентября. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894375835.html
https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html
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александр моор, тюмень, россия, тюменская область, технологии, экономика
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Россия, Тюменская область, Технологии, Экономика
TNF-2023 дает вектор развития нефтегазовой отрасли России, заявил Моор

Моор: TNF-2023 показывает вектор развития нефтегазовой отрасли России

© Пресс-служба Губернатора Тюменской областиВ Тюмени открылся Промышленно-энергетический форум TNF-2023
В Тюмени открылся Промышленно-энергетический форум TNF-2023
© Пресс-служба Губернатора Тюменской области
В Тюмени открылся Промышленно-энергетический форум TNF-2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2023, который проводится в Тюмени, демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли России, направленный на технологический суверенитет, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Официальное открытие форума и выставки TNF EXPO состоялось 18 сентября.
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"Промышленно-энергетический форум TNF-2023 – площадка, которая демонстрирует новый вектор развития нефтегазовой отрасли, направленный на технологическую независимость. В форуме участвуют нефтегазодобывающие компании, финансовые институты, образовательные учреждения. Много компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения и информационной безопасностью", – сообщил Моор, подчеркнув, что "все это отечественные продукты".
Выступая на открытии форума, Моор также отметил, что Тюменский промышленно-энергетический форум TNF в этом году отмечает двадцатилетний юбилей. При поддержке регионального правительства он объединяет компании и научные центры, работающие в таких отраслях, как добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, нефтесервис, производство оборудования и разработка инновационных технологий для топливно-энергетического комплекса. На форуме ведущие эксперты обсуждают актуальные задачи, тенденции и вырабатывают стратегию развития российского топливно-энергетического комплекса.
Промышленно-энергетический форум TNF будет работать до 21 сентября. В программе – дискуссии по актуальным вопросам развития отечественного ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. Пленарная сессия TNF-2023, посвященная технологической независимости российского ТЭК, пройдет 20 сентября. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменьРоссияТюменская областьТехнологииЭкономика
 
 
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