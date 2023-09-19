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Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО - РИА Новости, 19.09.2023
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11:47 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО - РИА Новости, 19.09.2023
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:47
2023-09-19T11:47
надежные люди
пермский край
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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. "Пенсионер Ринат Рахимзянович Валеев вырастил на огороде картошку и передал весь урожай солдатам", — говорится в сообщении. Мешки с картошкой были доставлены в пермский гуманитарный центр. На упаковках находилась записка для бойцов со словами благодарности. По данным центра, за неделю в середине сентября в зону СВО отправлено более 4 тонн (107 наименований) гуманитарного груза.
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пермский край
Надежные люди, Пермский край
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО

Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам СВО

© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяПермский пенсионер отправил весь урожай картошки из своего огорода бойцам в зоне СВО
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки из своего огорода бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки из своего огорода бойцам в зоне СВО
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона.
"Пенсионер Ринат Рахимзянович Валеев вырастил на огороде картошку и передал весь урожай солдатам", — говорится в сообщении.
Мешки с картошкой были доставлены в пермский гуманитарный центр. На упаковках находилась записка для бойцов со словами благодарности.
По данным центра, за неделю в середине сентября в зону СВО отправлено более 4 тонн (107 наименований) гуманитарного груза.
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО
13 сентября, 14:01
 
Надежные людиПермский край
 
 
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