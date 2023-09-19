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Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО

Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО - РИА Новости, 19.09.2023

Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО

Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:47

2023-09-19T11:47

2023-09-19T11:47

надежные люди

пермский край

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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. "Пенсионер Ринат Рахимзянович Валеев вырастил на огороде картошку и передал весь урожай солдатам", — говорится в сообщении. Мешки с картошкой были доставлены в пермский гуманитарный центр. На упаковках находилась записка для бойцов со словами благодарности. По данным центра, за неделю в середине сентября в зону СВО отправлено более 4 тонн (107 наименований) гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html

пермский край

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2023

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пермский край