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Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО - РИА Новости, 19.09.2023
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:47
2023-09-19T11:47
2023-09-19T11:47
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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. "Пенсионер Ринат Рахимзянович Валеев вырастил на огороде картошку и передал весь урожай солдатам", — говорится в сообщении. Мешки с картошкой были доставлены в пермский гуманитарный центр. На упаковках находилась записка для бойцов со словами благодарности. По данным центра, за неделю в середине сентября в зону СВО отправлено более 4 тонн (107 наименований) гуманитарного груза.
https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html
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пермский край
Надежные люди, Пермский край
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам СВО
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Пенсионер из Пермского края Ринат Валеев отправил весь урожай картошки со своего огорода бойцам в зону специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона.
"Пенсионер Ринат Рахимзянович Валеев вырастил на огороде картошку и передал весь урожай солдатам", — говорится в сообщении.
Мешки с картошкой были доставлены в пермский гуманитарный центр. На упаковках находилась записка для бойцов со словами благодарности.
По данным центра, за неделю в середине сентября в зону СВО отправлено более 4 тонн (107 наименований) гуманитарного груза.
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