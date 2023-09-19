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В Колумбии назвали важным участие России в мирных инициативах по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
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21:57 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897403501.html
В Колумбии назвали важным участие России в мирных инициативах по Украине
В Колумбии назвали важным участие России в мирных инициативах по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
В Колумбии назвали важным участие России в мирных инициативах по Украине
Россия должна участвовать в любых мирных инициативах, направленных на прекращение конфликта на Украине, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:57
2023-09-19T21:57
в мире
россия
украина
колумбия
владимир путин
густаво петро
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Россия должна участвовать в любых мирных инициативах, направленных на прекращение конфликта на Украине, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро. "Конечно", - ответил Петро в ответ на вопрос о том, должна ли РФ быть частью этих инициатив. Он также дал понять, что положительно оценивает усилия различных стран, включая соседней Бразилии, направленные на разрешение украинского конфликта. "Очевидно, мы с этим согласны, а потому предложили провести мирную конференцию по Украине и Палестине", - указал колумбийский лидер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230525/nato-1874064671.html
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
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в мире, россия, украина, колумбия, владимир путин, густаво петро, нато
В мире, Россия, Украина, Колумбия, Владимир Путин, Густаво Петро, НАТО
В Колумбии назвали важным участие России в мирных инициативах по Украине

Президент Колумбии назвал важным участие России в мирных инициативах по Украине

© AP Photo / Fernando VergaraГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен – РИА Новости. Россия должна участвовать в любых мирных инициативах, направленных на прекращение конфликта на Украине, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро.
"Конечно", - ответил Петро в ответ на вопрос о том, должна ли РФ быть частью этих инициатив.
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Он также дал понять, что положительно оценивает усилия различных стран, включая соседней Бразилии, направленные на разрешение украинского конфликта.
"Очевидно, мы с этим согласны, а потому предложили провести мирную конференцию по Украине и Палестине", - указал колумбийский лидер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреРоссияУкраинаКолумбияВладимир ПутинГуставо ПетроНАТО
 
 
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