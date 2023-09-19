https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327267.html

Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине

Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине - РИА Новости, 19.09.2023

Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине

Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:48

2023-09-19T17:48

2023-09-19T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

оон

джо байден

сша

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897342445_820:403:2979:1618_1920x0_80_0_0_c9c38feca7efbbcc1f0cdb8eb19aecad.jpg

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру."Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - капитуляция Украины...", - сказал он во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, оон, джо байден, сша, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр