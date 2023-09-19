Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине
Байден на ГА ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине
© AFP 2023 / JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру.
"Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - капитуляция Украины...", - сказал он во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".