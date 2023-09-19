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Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 19.09.2023 (обновлено: 19:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327267.html
Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине
Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине
Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:48
2023-09-19T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
оон
джо байден
сша
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ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру."Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - капитуляция Украины...", - сказал он во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
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в мире, украина, россия, оон, джо байден, сша, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Джо Байден, США, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине

Байден на ГА ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине

© AFP 2023 / JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил, что Россия стоит на пути к миру.
"Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - капитуляция Украины...", - сказал он во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияООНДжо БайденСШАГенеральная Ассамблея ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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