https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html

На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием

На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием - РИА Новости, 19.09.2023

На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что возбудило дело по факту издевательств над мужчиной в одном из военкоматов... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:47

2023-09-19T17:47

2023-09-19T17:47

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что возбудило дело по факту издевательств над мужчиной в одном из военкоматов Львовской области. "Сотрудники ГБР начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области. Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграмм-каналов. Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело заведено "по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия". Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20230918/ukraine-1897104489.html

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в мире, украина, львовская область