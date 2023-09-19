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На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием - РИА Новости, 19.09.2023
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17:47 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html
На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием
На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием - РИА Новости, 19.09.2023
На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что возбудило дело по факту издевательств над мужчиной в одном из военкоматов... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:47
2023-09-19T17:47
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что возбудило дело по факту издевательств над мужчиной в одном из военкоматов Львовской области. "Сотрудники ГБР начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области. Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграмм-каналов. Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело заведено "по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия". Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают обстоятельства инцидента.
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в мире, украина, львовская область
В мире, Украина, Львовская область
На Украине сотрудники военкомата издевались над мужчиной, угрожая оружием

В Львовской области сотрудники военкомата издевались над мужчиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале, что возбудило дело по факту издевательств над мужчиной в одном из военкоматов Львовской области.
«
"Сотрудники ГБР начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области. Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграмм-каналов. Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело заведено "по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия". Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают обстоятельства инцидента.
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