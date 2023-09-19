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Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 19.09.2023 (обновлено: 18:29 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897317171.html
Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину
Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину - РИА Новости, 19.09.2023
Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину
Президент США Джо Байден в ходе предстоящего во вторник выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН намерен заявить о намерении Вашингтона и союзников... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:31
2023-09-19T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
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генеральная ассамблея оон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе предстоящего во вторник выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН намерен заявить о намерении Вашингтона и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, говорится в выдержках из речи американского лидера, которые обнародовал Белый дом. По мнению Байдена, если страны ООН допустят "раздел Украины" сегодня, то обеспечить независимость какой-либо другой страны завтра уже станет невозможно. "Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу", - говорится в речи Байдена. Как подчеркнул президент США, мировому сообществу необходимо противостоять "этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра". Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Джо Байден станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230919/smi-1897143050.html
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в мире, сша, украина, нато, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину

Байден намерен заявить в ООН о продолжении поддержки Украины США и союзниками

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYПрезидент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе предстоящего во вторник выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН намерен заявить о намерении Вашингтона и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, говорится в выдержках из речи американского лидера, которые обнародовал Белый дом.
По мнению Байдена, если страны ООН допустят "раздел Украины" сегодня, то обеспечить независимость какой-либо другой страны завтра уже станет невозможно.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году
Вчера, 10:56
"Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу", - говорится в речи Байдена. Как подчеркнул президент США, мировому сообществу необходимо противостоять "этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра".
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Джо Байден станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок
18 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОООНГенеральная Ассамблея ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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