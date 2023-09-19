Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину
Байден намерен заявить в ООН о продолжении поддержки Украины США и союзниками
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYПрезидент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе предстоящего во вторник выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН намерен заявить о намерении Вашингтона и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, говорится в выдержках из речи американского лидера, которые обнародовал Белый дом.
По мнению Байдена, если страны ООН допустят "раздел Украины" сегодня, то обеспечить независимость какой-либо другой страны завтра уже станет невозможно.
"Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу", - говорится в речи Байдена. Как подчеркнул президент США, мировому сообществу необходимо противостоять "этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра".
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Джо Байден станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.