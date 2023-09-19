https://ria.ru/20230919/ukraina-1897265481.html

Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине

Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 19.09.2023

Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине

У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:14

2023-09-19T15:14

2023-09-19T16:00

специальная военная операция на украине

россия

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нато

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. "Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад. <...> Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак", — отметил он.По мнению военного, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе спонсоры Украины не смогут производить для нее достаточное количество артиллерийских снарядов. "Противники России пренебрегают множеством фундаментальных принципов, касающихся широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. На протяжении десятилетий они трансформировали свои вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, нападая на страны, у которых либо вообще нет регулярной армии, либо она плохо оснащена и обучена", — резюмировал Берлетик. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы сша, нато