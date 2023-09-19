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Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.09.2023 (обновлено: 16:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897265481.html
Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине
Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине
У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:14
2023-09-19T16:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. "Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад. &lt;...&gt; Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак", — отметил он.По мнению военного, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе спонсоры Украины не смогут производить для нее достаточное количество артиллерийских снарядов. "Противники России пренебрегают множеством фундаментальных принципов, касающихся широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. На протяжении десятилетий они трансформировали свои вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, нападая на страны, у которых либо вообще нет регулярной армии, либо она плохо оснащена и обучена", — резюмировал Берлетик. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы США, НАТО
Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине

Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

"Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад. <...> Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак", — отметил он.
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По мнению военного, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе спонсоры Украины не смогут производить для нее достаточное количество артиллерийских снарядов.

"Противники России пренебрегают множеством фундаментальных принципов, касающихся широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. На протяжении десятилетий они трансформировали свои вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, нападая на страны, у которых либо вообще нет регулярной армии, либо она плохо оснащена и обучена", — резюмировал Берлетик.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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