Единственный вариант. В США сделали шокирующее признание об Украине
Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад. <...> Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак", — отметил он.
"Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад. <...> Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак", — отметил он.
По мнению военного, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе спонсоры Украины не смогут производить для нее достаточное количество артиллерийских снарядов.
"Противники России пренебрегают множеством фундаментальных принципов, касающихся широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. На протяжении десятилетий они трансформировали свои вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, нападая на страны, у которых либо вообще нет регулярной армии, либо она плохо оснащена и обучена", — резюмировал Берлетик.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
"Противники России пренебрегают множеством фундаментальных принципов, касающихся широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. На протяжении десятилетий они трансформировали свои вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, нападая на страны, у которых либо вообще нет регулярной армии, либо она плохо оснащена и обучена", — резюмировал Берлетик.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.