https://ria.ru/20230919/ukraina-1897166865.html
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков
Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:54
2023-09-19T11:54
2023-09-19T12:00
специальная военная операция на украине
украина
дания
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske."Дания передаст Украине еще 45 танков", - говорится в сообщении газеты. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дания, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков
Berlingske: Дания передаст Украине еще 45 танков