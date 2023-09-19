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СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 19.09.2023 (обновлено: 12:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897166865.html
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков
Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:54
2023-09-19T12:00
специальная военная операция на украине
украина
дания
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske."Дания передаст Украине еще 45 танков", - говорится в сообщении газеты. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20230919/abrams-1897148554.html
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украина, дания, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков

Berlingske: Дания передаст Украине еще 45 танков

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieДатский танк Leopard 2
Датский танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Датский танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske.
"Дания передаст Украине еще 45 танков", - говорится в сообщении газеты. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДанияВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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