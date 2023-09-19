https://ria.ru/20230919/ukraina-1897166865.html

СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков

СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: Дания передаст Украине еще 45 танков

Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:54

2023-09-19T11:54

2023-09-19T12:00

специальная военная операция на украине

украина

дания

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дания передаст Украине еще 45 танков, сообщает датская газета Berlingske."Дания передаст Украине еще 45 танков", - говорится в сообщении газеты. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Ritzau, в это число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 T-72.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20230919/abrams-1897148554.html

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дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, дания, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр