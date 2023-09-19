https://ria.ru/20230919/ukraina-1897131892.html
Президент Ирана сделал заявление о конфликте на Украине
Президент Ирана сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Президент Ирана сделал заявление о конфликте на Украине
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что выступает против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева, пишет... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:06
2023-09-19T10:06
2023-09-19T10:07
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что выступает против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева, пишет Newsweek. "Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", — отметил Раиси. При этом он отметил, что Вашингтон играет дестабилизирующую роль, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи, вместо того, чтобы продвигать мирную повестку.Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Белый дом в готовности жертвовать украинцами, чтобы "набивать карманы своего военно-промышленного комплекса и оружейных компаний".Тегеран также объявлял о поддержке позиции Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине от 24 февраля 2023 года.Пекин предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Иран, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Президент Ирана сделал заявление о конфликте на Украине
Президент Ирана Раиси осудил конфликт на Украине и предложил посредничество