https://ria.ru/20230919/ukraina-1897122848.html

Отвалите. В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина

Отвалите. В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина - РИА Новости, 19.09.2023

Отвалите. В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина

Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:45

2023-09-19T08:45

2023-09-19T11:09

в мире

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сша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу The Duran. "Россия прямо сейчас говорит нет, и остальные страны следом заявляют: Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир", — сказал он.По его мнению, это противостояние переходит на новый уровень. Он отмечает, что США еще не совсем осознали, насколько шатким становится их положение на мировой арене, поэтому конфликт на Украине будет переломным моментом. Даже несмотря на то что Соединенные Штаты проиграли во Вьетнаме, потерпели фиаско в Ираке и Афганистане, создали полный бардак в Сирии и Ливии, у них не было сильного соперника. Однако сейчас он появился в лице России, заключил Сакс. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По его словам, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники. Среди прочего уничтожены немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, нато