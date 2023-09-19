https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

На Украине заключенные могут начать производить электричество

На Украине заключенные могут начать производить электричество - РИА Новости, 19.09.2023

На Украине заключенные могут начать производить электричество

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации в органе его законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T04:19

2023-09-19T04:19

2023-09-19T04:19

украина

верховная рада украины

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации в органе его законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки, пишет издание "Обозреватель". "В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год", - цитирует издание заявление депутата. По словам Гривко, за год заключенный может снизить срок заключения на 30 дней. Он также считает, что это повлияет и на экономию содержания заключенного. Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%.

https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html

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украина, верховная рада украины, укрэнерго, в мире