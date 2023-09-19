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На Украине заключенные могут начать производить электричество - РИА Новости, 19.09.2023
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04:19 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
На Украине заключенные могут начать производить электричество
На Украине заключенные могут начать производить электричество - РИА Новости, 19.09.2023
На Украине заключенные могут начать производить электричество
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации в органе его законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T04:19
2023-09-19T04:19
украина
верховная рада украины
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации в органе его законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки, пишет издание "Обозреватель". "В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год", - цитирует издание заявление депутата. По словам Гривко, за год заключенный может снизить срок заключения на 30 дней. Он также считает, что это повлияет и на экономию содержания заключенного. Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%.
https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html
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украина, верховная рада украины, укрэнерго, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, Укрэнерго, В мире
На Украине заключенные могут начать производить электричество

В Раде предложили сокращать сроки заключения за выработку энергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации в органе его законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки, пишет издание "Обозреватель".
«
"В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год", - цитирует издание заявление депутата.
По словам Гривко, за год заключенный может снизить срок заключения на 30 дней. Он также считает, что это повлияет и на экономию содержания заключенного.
Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%.
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