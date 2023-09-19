https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897191591.html

СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло

СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло - РИА Новости, 19.09.2023

СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:30

2023-09-19T12:30

2023-09-19T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

союз журналистов россии

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, и отметил, что незримо, но журналистов охраняют. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК РФ позднее сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам. "На фоне угроз в адрес российских журналистов я принял решение направить письма в ФСБ и МВД с просьбой уделить этому вопросу особое внимание. Там это было воспринято серьезно. Поэтому хоть и незаметно, нас охраняют", - сказал Соловьев на форуме "Вся Россия-2023".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр