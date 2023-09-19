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СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 19.09.2023 (обновлено: 14:48 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897191591.html
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло - РИА Новости, 19.09.2023
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:30
2023-09-19T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, и отметил, что незримо, но журналистов охраняют. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК РФ позднее сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам. "На фоне угроз в адрес российских журналистов я принял решение направить письма в ФСБ и МВД с просьбой уделить этому вопросу особое внимание. Там это было воспринято серьезно. Поэтому хоть и незаметно, нас охраняют", - сказал Соловьев на форуме "Вся Россия-2023".
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безопасность, россия, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Союз журналистов России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло

Глава СЖР Соловьев направил письмо в МВД и ФСБ из-за угроз от Эштон-Чирилло

© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYПредставитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло
Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, и отметил, что незримо, но журналистов охраняют.
Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК РФ позднее сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
"На фоне угроз в адрес российских журналистов я принял решение направить письма в ФСБ и МВД с просьбой уделить этому вопросу особое внимание. Там это было воспринято серьезно. Поэтому хоть и незаметно, нас охраняют", - сказал Соловьев на форуме "Вся Россия-2023".
Сара Эштон-Чирилло во время интервью в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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