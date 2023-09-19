https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897191591.html
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло - РИА Новости, 19.09.2023
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:30
2023-09-19T12:30
2023-09-19T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897255069_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_51c62532883b3d0da8a96bef2cfac415.jpg
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что направил письмо в ФСБ и МВД с просьбой уделить особое внимание заявлениям представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, и отметил, что незримо, но журналистов охраняют. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК РФ позднее сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам. "На фоне угроз в адрес российских журналистов я принял решение направить письма в ФСБ и МВД с просьбой уделить этому вопросу особое внимание. Там это было воспринято серьезно. Поэтому хоть и незаметно, нас охраняют", - сказал Соловьев на форуме "Вся Россия-2023".
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897255069_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d90ffa6349c04fdcd8368b4249aab4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Союз журналистов России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СЖР направил письмо в спецслужбы из-за угроз от Эштон-Чирилло
Глава СЖР Соловьев направил письмо в МВД и ФСБ из-за угроз от Эштон-Чирилло