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Путин провел встречу с главой Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2023
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23:23 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/udmurtiya-1897413266.html
Путин провел встречу с главой Удмуртии
Путин провел встречу с главой Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2023
Путин провел встречу с главой Удмуртии
Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:23
2023-09-19T23:23
политика
ижевск
россия
владимир путин
александр бречалов
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Глава государства в Ижевске провел заседание военно-промышленной комиссии. На встрече с Бречаловым обсуждались вопросы развития региона.Президент обратил внимание главы Удмуртии на нехватку медперсонала и необходимость ремонтировать медучреждения на селе. "Состояние действующей сети на селе требует внимания", - сказал Путин, добавив, что объекты требуют ремонта.Бречалов заверил главу, что держит эти вопросы на контроле.
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политика, ижевск, россия, владимир путин, александр бречалов
Политика, Ижевск, Россия, Владимир Путин, Александр Бречалов
Путин провел встречу с главой Удмуртии

Путин на встрече с Бречаловым обсудил развитие Удмуртии

© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Глава государства в Ижевске провел заседание военно-промышленной комиссии.
На встрече с Бречаловым обсуждались вопросы развития региона.
Президент обратил внимание главы Удмуртии на нехватку медперсонала и необходимость ремонтировать медучреждения на селе. "Состояние действующей сети на селе требует внимания", - сказал Путин, добавив, что объекты требуют ремонта.
Бречалов заверил главу, что держит эти вопросы на контроле.
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