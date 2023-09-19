https://ria.ru/20230919/udmurtiya-1897413266.html

Путин провел встречу с главой Удмуртии

Путин провел встречу с главой Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2023

Путин провел встречу с главой Удмуртии

Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:23

2023-09-19T23:23

2023-09-19T23:23

политика

ижевск

россия

владимир путин

александр бречалов

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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник посетил Ижевск, провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Глава государства в Ижевске провел заседание военно-промышленной комиссии. На встрече с Бречаловым обсуждались вопросы развития региона.Президент обратил внимание главы Удмуртии на нехватку медперсонала и необходимость ремонтировать медучреждения на селе. "Состояние действующей сети на селе требует внимания", - сказал Путин, добавив, что объекты требуют ремонта.Бречалов заверил главу, что держит эти вопросы на контроле.

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политика, ижевск, россия, владимир путин, александр бречалов