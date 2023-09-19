https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html

В Ульяновской области реализуют 8 новых туристических проектов в 2024 году

В Ульяновской области реализуют 8 новых туристических проектов в 2024 году - РИА Новости, 19.09.2023

В Ульяновской области реализуют 8 новых туристических проектов в 2024 году

На территории Ульяновской области продолжается развитие туристической инфраструктуры, в следующем году там будет реализовано восемь новых проектов в сфере... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

михаил мишустин

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На территории Ульяновской области продолжается развитие туристической инфраструктуры, в следующем году там будет реализовано восемь новых проектов в сфере туризма, сообщил губернатор региона Алексей Русских в ходе еженедельного заседания штаба по комплексному развитию региона. "Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру. Добились дополнительной федеральной поддержки по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Сумма финансирования — более 142 миллиона рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Он добавил, что на эти средства будут созданы модульные строения для туристического отдыха в Димитровграде, Чердаклинском, Новомалыклинском, Инзенском, Старомайнском районах. Инвестиционные проекты по строительству двух глэмпингов, кемпинга, парк-отеля, модульной гостиницы с автокемпингом прошли отбор в министерстве экономического развития РФ и получат государственную субсидию по нацпроекту в следующем году. Федеральный нацпроект, инициированный президентом, позволяет создавать комфортные места для отдыха жителей и гостей региона. В свою очередь, директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин рассказал, что победителями конкурсного отбора на создание модульных некапитальных средств размещения стали парк-отель "АКСАУР", экоглэмпинг "Сосновый бор", глэмпинг "Акванави", "Модульная гостиница с автокемпингом "Караван", кемпинг "Чайка", экопроект "Тихая гавань", парк-отель "Vinograd-cost", проект "Русский берег". По его словам, реализация инвестиционных проектов за счет выделенных средств начнется в следующем году. В пресс-службе напомнили, что благодаря ранее выделенной федеральной поддержке в регионе уже реализуется 24 туристических проекта. Как отмечается в сообщении, на заседании штаба также объявили о старте тематической недели нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", приуроченной к празднованию Международного Дня туризма. Муниципальными образованиями региона в рамках недели проводятся уроки краеведения для школьников, выставки, дни открытых дверей в музеях, организуются интерактивные площадки, пешеходные и виртуальные экскурсии. Ежегодно на территории региона в преддверии празднования Международного Дня туризма проходит награждение лучших представителей отрасли: сотрудников музеев, туроператоров, представителей ресторанного и гостиничного бизнеса и других.

https://ria.ru/20220822/proekty-1811344527.html

https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html

ульяновская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, алексей русских, михаил мишустин, туризм, новости - туризм