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На Камчатке пропала группа из шести туристов - РИА Новости, 19.09.2023
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00:23 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/turisty-1897106266.html
На Камчатке пропала группа из шести туристов
На Камчатке пропала группа из шести туристов - РИА Новости, 19.09.2023
На Камчатке пропала группа из шести туристов
Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:23
2023-09-19T00:23
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. "К месту поисков следуют специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В готовности вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе", - говорится в сообщении. Известно, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик Ключевской группы вулканов. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда в минувший четверг, 14 сентября. Группа зарегистрирована в МЧС. Связь с туристами отсутствует. Данный маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.
https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html
россия
камчатка
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке пропала группа из шести туристов

ГУМЧС: на Камчатке пропала группа из шести туристов, направлены спасатели

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПоисково-спасательный отряд МЧС РФ
Поисково-спасательный отряд МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Поисково-спасательный отряд МЧС РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю.
«
"К месту поисков следуют специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В готовности вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе", - говорится в сообщении.
Известно, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик Ключевской группы вулканов. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда в минувший четверг, 14 сентября. Группа зарегистрирована в МЧС. Связь с туристами отсутствует.
Данный маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.
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ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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