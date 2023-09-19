https://ria.ru/20230919/turisty-1897106266.html

На Камчатке пропала группа из шести туристов

На Камчатке пропала группа из шести туристов - РИА Новости, 19.09.2023

На Камчатке пропала группа из шести туристов

Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T00:23

2023-09-19T00:23

2023-09-19T00:23

происшествия

россия

камчатка

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. "К месту поисков следуют специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В готовности вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе", - говорится в сообщении. Известно, что о пропаже группы заявил мужчина, который дожидался возвращения группы на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик Ключевской группы вулканов. Группа следовала по многодневному маршруту со стоянки "Копыто", стартовав оттуда в минувший четверг, 14 сентября. Группа зарегистрирована в МЧС. Связь с туристами отсутствует. Данный маршрут находится в границах Ключевского кластера природного парка "Вулканы Камчатки". Накануне специалисты природоохранной территории закрыли там маршруты из-за выпавшего снега.

https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html

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камчатка

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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)