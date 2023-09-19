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В РАО обсуждают развитие системы образования в русле традиционных ценностей

В РАО обсуждают развитие системы образования в русле традиционных ценностей - РИА Новости, 19.09.2023

В РАО обсуждают развитие системы образования в русле традиционных ценностей

В Российской академии образования проходит Всероссийская научно-практическая конференция "Научные основы реализации государственной политики по сохранению и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:03

2023-09-19T11:03

2023-09-19T11:03

год педагога и наставника

общество

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российская академия образования

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Российской академии образования проходит Всероссийская научно-практическая конференция "Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза", организованная РАО совместно с Минобрнауки России.Представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, научного сообщества и общественных организаций, педагоги, а также проректоры вузов по воспитательной работе обсуждают стратегические ориентиры развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей. Среди ключевых тем – курс "Основы российской государственности", который изучается студентами российских вузов с 1 сентября 2023 г. Новая дисциплина разработана и включена в учебные программы в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 г.Курс "Основы российской государственности" направлен на формирование у обучающихся системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развитием чувства гражданственности."Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей – это безусловный приоритет при реализации воспитательной работы. И благодаря научному анализу методов воспитания, подходов к реализации государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей мы можем четко понять и сформулировать практический опыт проведения воспитательной работы в ключе патриотизма, гражданственности, сохранения исторической памяти", – рассказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.В рамках конференции О.В. Петрова анонсировала запуск конкурса "Лучшая лекция и лучший лектор по модулю "Основы российской государственности". Участие в конкурсе может принять каждый преподаватель "Основ российской государственности". Для этого необходимо записать видео лекцию и направить её на почту оргкомитета конкурса до 31 декабря 2023 года. Это может быть, как профессиональная съемка, так и простая запись на мобильное устройство. В каждой из 10 лекционных тем дисциплины будут номинированы и премированы авторы двух лучших конкурсных работ, отобранных экспертным жюри. Все лекции пройдут три уровня отбора – региональный, окружной и федеральный. Итоги конкурса будут подведены 25 января 2024 г."Воспитательная работа в высшей школе, наставническая работа со студентами – это один из приоритетов работы всей системы образования. Сегодня нам как никогда важно поддержать и вовлечь в созидательную деятельность каждого молодого человека, помочь ему найти свое место в мире и с уверенностью шагнуть в профессиональную жизнь. Воспитание – это не комплекс мероприятий, а большая наука. Только объединив усилия ученых, преподавателей, наставников и психологов, мы сможем ответить на современные вызовы", – приветствовала гостей конференции президент РАО, академик РАО Ольга Васильева."Сегодня нам необходимо существенно активизировать воспитательный потенциал высшей школы на основе системного подхода к его реализации. Ведь именно цельная, зрелая в нравственном, гражданском отношении личность, глубоко впитавшая установки общенациональной российский культуры, способна в наибольшей степени реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал для прорывных социально значимых достижений", – отметил Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Сергей Кабышев."Большую важность приобретает воспитательная работа в высших учебных заведениях, в которых на основе системы ценностных ориентаций и установок осуществляется процесс формирования личностных качеств студенческой молодежи, а значит – будущего нашей страны", – добавила заместитель Председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.Первый заместитель Председателя Правления Движения Первых Наталия Мандрова поблагодарила ученых и академиков РАО за помощь и экспертную поддержку при создании программы воспитательной работы "Движения Первых", которая способствует созданию бесшовного воспитательного пространства."В Федеральном Законе о детском движении сказано, что оно должно быть везде, где есть дети. Благодаря такому подходу у нас появилась возможность открывать первичные отделения в том числе в вузах и начать работу с будущим студенческим активом до того, как ребенок попадет в университет. Если эта работа будет вестись на базе вуза, дети будут активнее и быстрее вступать в студенческую жизнь и своими достижениями способствовать развитию университета", — обратилась Н.А. Мандрова к представителям органов власти, академикам РАО, сообществу ученых и проректоров.Проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин рассказал участникам заседания об особенностях реализации предмета "Основы российской государственности", который призван продемонстрировать всеобъемлющий духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность исторического пути ее развития и самобытности политической организации, а также показать взаимосвязь личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.Модераторами пленарного заседания выступили и.о. вице-президента РАО, Главный ученый секретарь Президиума РАО Виктор Басюк и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова. В нем также приняли участие Председатель Научного совета Российского движения детей и молодежи "Движение первых", член-корреспондент РАО Любовь Глебова, Первый заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Илья Чечельницкий, и.о. вице-президент РАО, ректор Томского государственного университета, академик РАО Эдуард Галажинский, ректор Московского педагогического государственного университета, академик РАО Алексей Лубков, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, академик РАО Виктор Мартынов.В рамках конференции также состоялся обмен практиками реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодежи. Всего в работе площадки принимают участие более 350 человек. Запланированы рабочие группы по различным направлениям: "Жизнь, гуманизм, милосердие", "Патриотизм, историческая память, единство народов России", "Гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Крепкая семья, преемственность поколений", "Права и свободы человека, достоинство, справедливость", "Высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным", "Созидательный труд", "Коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор, российская академия образования