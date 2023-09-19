В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Днепропетровской области прозвучала в 23.54 (совпадает с мск). В Харьковской и Полтавской областях тревогу объявили в 0.10. В Николаевской и Сумской областях тревогу объявили в 0.11 и 0.12 соответственно. В Кировоградской - в 0.23.
Согласно карте, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.
В понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях, а также в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.