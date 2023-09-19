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В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу
В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу - РИА Новости, 19.09.2023
В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу
Автобус сбил 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Хабаровске, он доставлен в больницу, сообщает городская... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:37
2023-09-19T06:37
2023-09-19T06:37
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Автобус сбил 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Хабаровске, он доставлен в больницу, сообщает городская госавтоинспекция. "Сегодня в городе Хабаровске в 08.22 (01.22 мск) водитель, управляя пассажирским автобусом Hankuk Fiber (маршрута №1) по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2011 года рождения", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД города. Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение для обследования.
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происшествия, хабаровск, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ
В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу
ГИБДД: в Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу