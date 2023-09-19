https://ria.ru/20230919/tragediya-1897117687.html

В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу

В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу - РИА Новости, 19.09.2023

В Хабаровске автобус сбил ребенка, он доставлен в больницу

Автобус сбил 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Хабаровске, он доставлен в больницу, сообщает городская... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:37

2023-09-19T06:37

2023-09-19T06:37

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Автобус сбил 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Хабаровске, он доставлен в больницу, сообщает городская госавтоинспекция. "Сегодня в городе Хабаровске в 08.22 (01.22 мск) водитель, управляя пассажирским автобусом Hankuk Fiber (маршрута №1) по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2011 года рождения", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД города. Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение для обследования.

https://ria.ru/20230918/dtp-1897085832.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, гибдд мвд рф