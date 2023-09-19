https://ria.ru/20230919/teplovoz-1897335674.html

В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов

В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 19.09.2023

В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:06

2023-09-19T18:06

2023-09-19T18:14

происшествия

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным, утром 9 сентября 2023 года на тупиковой ветке тринадцатого пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги, расположенной в поселке городского типа Новоспасское Ульяновской области, в ходе маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза передними колесными парами. "Пострадавших нет. Задержек движения других поездов также не имеется. Следователями СК выполняются мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по результатам проверки СК России будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)