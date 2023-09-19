https://ria.ru/20230919/teplovoz-1897335674.html
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 19.09.2023
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:06
2023-09-19T18:06
2023-09-19T18:14
происшествия
ульяновская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным, утром 9 сентября 2023 года на тупиковой ветке тринадцатого пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги, расположенной в поселке городского типа Новоспасское Ульяновской области, в ходе маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза передними колесными парами. "Пострадавших нет. Задержек движения других поездов также не имеется. Следователями СК выполняются мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по результатам проверки СК России будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html
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происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов, СК проведет проверку