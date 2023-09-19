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В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 19.09.2023
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18:06 19.09.2023 (обновлено: 18:14 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/teplovoz-1897335674.html
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 19.09.2023
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:06
2023-09-19T18:14
происшествия
ульяновская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным, утром 9 сентября 2023 года на тупиковой ветке тринадцатого пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги, расположенной в поселке городского типа Новоспасское Ульяновской области, в ходе маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза передними колесными парами. "Пострадавших нет. Задержек движения других поездов также не имеется. Следователями СК выполняются мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по результатам проверки СК России будет принято процессуальное решение.
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происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов

В Ульяновской области тепловоз сошел с рельсов, СК проведет проверку

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураТепловоз, сошедший с рельсов в Ульяновской области. 19 сентября 2023
Тепловоз, сошедший с рельсов в Ульяновской области. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Тепловоз, сошедший с рельсов в Ульяновской области. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами в Ульяновской области, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, утром 9 сентября 2023 года на тупиковой ветке тринадцатого пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги, расположенной в поселке городского типа Новоспасское Ульяновской области, в ходе маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза передними колесными парами.
"Пострадавших нет. Задержек движения других поездов также не имеется. Следователями СК выполняются мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по результатам проверки СК России будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияУльяновская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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