https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса - РИА Новости, 19.09.2023
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса
Новый теплоход "Метеор 2020-1" во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом "Норд-3" при подходе к порту в Салехарде,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:21
2023-09-19T15:21
2023-09-19T15:21
происшествия
ханты-мансийск
сургут
салехард
сергей новиков
зеленодольский завод имени а. м. горького
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Новый теплоход "Метеор 2020-1" во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом "Норд-3" при подходе к порту в Салехарде, пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель начальника управления маркетинга производителя судна "Зеленодольского завода имени А. М. Горького" Сергей Новиков. "Семнадцатого сентября в 14.55 (12.55 мск) в ходе проведения выхода судно "Метеор 2020-1" при подходе к акватории речного порта "Салехард" произошел выбег судна на берег с касанием стоящего там теплохода "Норд – 3". В ходе инцидента пострадавших нет. Суда получили незначительные повреждения. При предварительном просмотре регистратора параметров движения судна, ошибок и отказа технических средств не выявлено", - сказал Новиков. По его словам, в ближайшее время планируется переход судна в судоремонтное предприятие в Сургуте, где оно будет отремонтировано. По факту произошедшего Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Два новых скоростных "Метеора" прибыли накануне в Югру из Татарстана на смену старым судам. До конца навигации суда планировались испытания теплоходов с загрузкой балластом и проходом по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск. В расписание движения пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск – Березово новые "Метеоры" будут включены в навигацию 2024 года.
https://ria.ru/20230705/avarii-1882420674.html
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происшествия, ханты-мансийск, сургут, салехард, сергей новиков, зеленодольский завод имени а. м. горького
Происшествия, Ханты-Мансийск, Сургут, Салехард, Сергей Новиков, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса
В Салехарде "Метеор" врезался в теплоход во время экспериментального рейса