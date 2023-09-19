Рейтинг@Mail.ru
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/teplokhod-1897269587.html
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса - РИА Новости, 19.09.2023
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса
Новый теплоход "Метеор 2020-1" во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом "Норд-3" при подходе к порту в Салехарде,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:21
2023-09-19T15:21
происшествия
ханты-мансийск
сургут
салехард
сергей новиков
зеленодольский завод имени а. м. горького
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733461045_0:50:3196:1849_1920x0_80_0_0_164cc7906f00d14f226418e5ce8a8757.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Новый теплоход "Метеор 2020-1" во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом "Норд-3" при подходе к порту в Салехарде, пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель начальника управления маркетинга производителя судна "Зеленодольского завода имени А. М. Горького" Сергей Новиков. "Семнадцатого сентября в 14.55 (12.55 мск) в ходе проведения выхода судно "Метеор 2020-1" при подходе к акватории речного порта "Салехард" произошел выбег судна на берег с касанием стоящего там теплохода "Норд – 3". В ходе инцидента пострадавших нет. Суда получили незначительные повреждения. При предварительном просмотре регистратора параметров движения судна, ошибок и отказа технических средств не выявлено", - сказал Новиков. По его словам, в ближайшее время планируется переход судна в судоремонтное предприятие в Сургуте, где оно будет отремонтировано. По факту произошедшего Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Два новых скоростных "Метеора" прибыли накануне в Югру из Татарстана на смену старым судам. До конца навигации суда планировались испытания теплоходов с загрузкой балластом и проходом по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск. В расписание движения пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск – Березово новые "Метеоры" будут включены в навигацию 2024 года.
https://ria.ru/20230705/avarii-1882420674.html
ханты-мансийск
сургут
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733461045_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_452ed2a43b2233782dad6db1527c6d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийск, сургут, салехард, сергей новиков, зеленодольский завод имени а. м. горького
Происшествия, Ханты-Мансийск, Сургут, Салехард, Сергей Новиков, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
В Салехарде два теплохода столкнулись во время экспериментального рейса

В Салехарде "Метеор" врезался в теплоход во время экспериментального рейса

© РИА Новости / Андрей Бессонов | Перейти в медиабанкТеплоход "Метеор"
Теплоход Метеор - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в медиабанк
Теплоход "Метеор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Новый теплоход "Метеор 2020-1" во время выполнения экспериментального рейса из Югры столкнулся с теплоходом "Норд-3" при подходе к порту в Салехарде, пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель начальника управления маркетинга производителя судна "Зеленодольского завода имени А. М. Горького" Сергей Новиков.
"Семнадцатого сентября в 14.55 (12.55 мск) в ходе проведения выхода судно "Метеор 2020-1" при подходе к акватории речного порта "Салехард" произошел выбег судна на берег с касанием стоящего там теплохода "Норд – 3". В ходе инцидента пострадавших нет. Суда получили незначительные повреждения. При предварительном просмотре регистратора параметров движения судна, ошибок и отказа технических средств не выявлено", - сказал Новиков.
По его словам, в ближайшее время планируется переход судна в судоремонтное предприятие в Сургуте, где оно будет отремонтировано.
По факту произошедшего Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Два новых скоростных "Метеора" прибыли накануне в Югру из Татарстана на смену старым судам. До конца навигации суда планировались испытания теплоходов с загрузкой балластом и проходом по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск. В расписание движения пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск – Березово новые "Метеоры" будут включены в навигацию 2024 года.
Теплоход Москва-208 врезался в берег в районе Твериц в Ярославле - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2022-2023 годах
5 июля, 17:13
 
ПроисшествияХанты-МансийскСургутСалехардСергей НовиковЗеленодольский завод имени А. М. Горького
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала