https://ria.ru/20230919/tekhnologii-1897020705.html

Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM

Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM - РИА Новости, 19.09.2023

Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM

Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:00

2023-09-19T10:00

2023-09-19T10:00

технологии

россия

билайн

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление мобильными и стационарными устройствами), сообщает пресс-служба beeline cloud. Решение развернуто в российском облаке, оно не требует использования собственной инфраструктуры и доступно по модели Self-Service (система самообслуживания). Cloud MDM поддерживает системы Windows, MacOS, Android, iOS. Заказчику доступна веб-консоль администратора для управления жизненным циклом конечных устройств, говорится в сообщении.Cloud MDM обеспечивает централизованную доставку настроек и приложений. Поскольку не все корпоративное ПО можно скачать из публичных магазинов, а некоторые собственные разработки компании нецелесообразно выкладывать на сторонние ресурсы, Cloud MDM позволяет легко распространять такие приложения и управлять обновлениями. Компании могут доставлять свои APK (формат архива приложений для Android и ряда других операционных систем, основанных на Android) или IPA (формат архива приложений от Apple для iOS) c помощью сервера приложений, развернутого в корпоративном контуре.Кроме того, сервис помогает быстро и централизованно привести в соответствие с нормами безопасности все устройства, с которых возможен доступ к корпоративной инфраструктуре, а также организовать их инвентаризацию и аудит. Так, Cloud MDM позволяет администратору видеть, какие устройства и операционные системы используются сотрудниками, сколько их и какие пользователи получают доступ к ресурсам, добавили в пресс-службе.Реклама, ПАО "Вымпелком" , erid: 4CQwVszH9pUkpdcqYFy

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн