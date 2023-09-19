https://ria.ru/20230919/tekhnologii-1897020705.html
Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM
Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM - РИА Новости, 19.09.2023
Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM
Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:00
2023-09-19T10:00
2023-09-19T10:00
технологии
россия
билайн
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление мобильными и стационарными устройствами), сообщает пресс-служба beeline cloud. Решение развернуто в российском облаке, оно не требует использования собственной инфраструктуры и доступно по модели Self-Service (система самообслуживания). Cloud MDM поддерживает системы Windows, MacOS, Android, iOS. Заказчику доступна веб-консоль администратора для управления жизненным циклом конечных устройств, говорится в сообщении.Cloud MDM обеспечивает централизованную доставку настроек и приложений. Поскольку не все корпоративное ПО можно скачать из публичных магазинов, а некоторые собственные разработки компании нецелесообразно выкладывать на сторонние ресурсы, Cloud MDM позволяет легко распространять такие приложения и управлять обновлениями. Компании могут доставлять свои APK (формат архива приложений для Android и ряда других операционных систем, основанных на Android) или IPA (формат архива приложений от Apple для iOS) c помощью сервера приложений, развернутого в корпоративном контуре.Кроме того, сервис помогает быстро и централизованно привести в соответствие с нормами безопасности все устройства, с которых возможен доступ к корпоративной инфраструктуре, а также организовать их инвентаризацию и аудит. Так, Cloud MDM позволяет администратору видеть, какие устройства и операционные системы используются сотрудниками, сколько их и какие пользователи получают доступ к ресурсам, добавили в пресс-службе.Реклама, ПАО "Вымпелком" , erid: 4CQwVszH9pUkpdcqYFy
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн
Технологии, Россия, Билайн
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление мобильными и стационарными устройствами), сообщает пресс-служба beeline cloud.
Решение развернуто в российском облаке, оно не требует использования собственной инфраструктуры и доступно по модели Self-Service (система самообслуживания). Cloud MDM поддерживает системы Windows, MacOS, Android, iOS. Заказчику доступна веб-консоль администратора для управления жизненным циклом конечных устройств, говорится в сообщении.
Cloud MDM обеспечивает централизованную доставку настроек и приложений. Поскольку не все корпоративное ПО можно скачать из публичных магазинов, а некоторые собственные разработки компании нецелесообразно выкладывать на сторонние ресурсы, Cloud MDM позволяет легко распространять такие приложения и управлять обновлениями. Компании могут доставлять свои APK (формат архива приложений для Android и ряда других операционных систем, основанных на Android) или IPA (формат архива приложений от Apple для iOS) c помощью сервера приложений, развернутого в корпоративном контуре.
Кроме того, сервис помогает быстро и централизованно привести в соответствие с нормами безопасности все устройства
, с которых возможен доступ к корпоративной инфраструктуре, а также организовать их инвентаризацию и аудит. Так, Cloud MDM позволяет администратору видеть, какие устройства и операционные системы используются сотрудниками, сколько их и какие пользователи получают доступ к ресурсам, добавили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Вымпелком" , erid: 4CQwVszH9pUkpdcqYFy