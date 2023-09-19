https://ria.ru/20230919/taksi-1897263471.html

В России пройдут массовые проверки по новому закону о такси

В России пройдут массовые проверки по новому закону о такси - РИА Новости, 19.09.2023

В России пройдут массовые проверки по новому закону о такси

Генеральная прокуратура России поручила региональным надзорным ведомствам проверить, как в стране соблюдается законодательство о такси. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:09

2023-09-19T15:09

2023-09-19T15:14

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила региональным надзорным ведомствам проверить, как в стране соблюдается законодательство о такси. Закон, регулирующий работу такси, вступил в силу 1 сентября. Он вводит ограничения для водителей, которые могут работать в такси, а также требования для автомобилей и правила для агрегаторов. Также там уточняются требования к регулированию тарифной политики и хранению сведений из журнала заказов. Согласно закону, с 1 сентября начинают работу три региональных реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси. "В целях своевременной и полноценной реализации указанных мероприятий Генеральной прокуратурой РФ прокурорам субъектов поручено взять на контроль разработку, принятие и ведение региональными органами власти соответствующих нормативных правовых актов, ведение региональных реестров перевозчиков, легковых такси, а также служб их заказа. Также необходимо провести проверку уже принятых актов на предмет их соответствия требованиям законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20230830/taksist-1893222307.html

https://ria.ru/20230908/arest-1895062742.html

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общество, авто, россия, генеральная прокуратура рф