Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк Т-64 ночью
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью грамотной работы операторов БПЛА сумели поразить ночью, рассказал РИА Новости боец с позывным "Клен".
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"За столь короткое время (за месяц) мы успели уничтожить два буксируемых орудия противника и поразить в ночное время танк. Танк был советского образца, Т-64, скорее всего. Грамотная работа операторов БПЛА, быстрая и точная работа орудийного расчета, итог: четыре снаряда, и танк уничтожен", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, гаубичная батарея работает каждый день по плановым целям, а также в рамках контрбатарейной борьбы и по обнаруженной бронетехнике противника.
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"Работаем 152-миллиметровой буксируемой гаубицей 2а65. Система отлично себя зарекомендовала в условиях ведения боевых действий, неприхотлива как автомат Калашникова. Применяем осколочно-фугасные снаряды, это основной тип боеприпасов при ведении работы. Работаем на дальности от 17 и до 23 километров, радиус разлета осколков такой, что если отклонение снаряда от центра цели составляет 5-10 метров, то все равно наносится существенное поражение осколками", - рассказывает "Клен".
Артиллеристы ВСУ, по его словам, при начале контрбатарейной борьбы сразу снимаются со своих позиций: "Уезжает либо расчет, либо расчет вместе с орудием, если это самоходная установка".
В присутствии корреспондентов РИА Новости артиллеристы совершили несколько выстрелов, поразив, по их словам, долговременные места расположения солдат ВСУ и опорные пункты.