Рейтинг@Mail.ru
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/svo-1897137546.html
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью - РИА Новости, 19.09.2023
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью
Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:33
2023-09-19T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
т-64
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601602_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f97caff85717fde7fa89915fe6ae3bd4.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью грамотной работы операторов БПЛА сумели поразить ночью, рассказал РИА Новости боец с позывным "Клен". "За столь короткое время (за месяц) мы успели уничтожить два буксируемых орудия противника и поразить в ночное время танк. Танк был советского образца, Т-64, скорее всего. Грамотная работа операторов БПЛА, быстрая и точная работа орудийного расчета, итог: четыре снаряда, и танк уничтожен", - рассказал собеседник агентства. По его словам, гаубичная батарея работает каждый день по плановым целям, а также в рамках контрбатарейной борьбы и по обнаруженной бронетехнике противника. "Работаем 152-миллиметровой буксируемой гаубицей 2а65. Система отлично себя зарекомендовала в условиях ведения боевых действий, неприхотлива как автомат Калашникова. Применяем осколочно-фугасные снаряды, это основной тип боеприпасов при ведении работы. Работаем на дальности от 17 и до 23 километров, радиус разлета осколков такой, что если отклонение снаряда от центра цели составляет 5-10 метров, то все равно наносится существенное поражение осколками", - рассказывает "Клен". Артиллеристы ВСУ, по его словам, при начале контрбатарейной борьбы сразу снимаются со своих позиций: "Уезжает либо расчет, либо расчет вместе с орудием, если это самоходная установка". В присутствии корреспондентов РИА Новости артиллеристы совершили несколько выстрелов, поразив, по их словам, долговременные места расположения солдат ВСУ и опорные пункты.
https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html
https://ria.ru/20230919/solntsepeki-1897130414.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601602_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f33f9c43b1c21cfe913b6bc1d9e7224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, т-64, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Т-64, Донецкая Народная Республика
Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью

Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк Т-64 ночью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью грамотной работы операторов БПЛА сумели поразить ночью, рассказал РИА Новости боец с позывным "Клен".
«
"За столь короткое время (за месяц) мы успели уничтожить два буксируемых орудия противника и поразить в ночное время танк. Танк был советского образца, Т-64, скорее всего. Грамотная работа операторов БПЛА, быстрая и точная работа орудийного расчета, итог: четыре снаряда, и танк уничтожен", - рассказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работино
18 сентября, 11:49
По его словам, гаубичная батарея работает каждый день по плановым целям, а также в рамках контрбатарейной борьбы и по обнаруженной бронетехнике противника.
«
"Работаем 152-миллиметровой буксируемой гаубицей 2а65. Система отлично себя зарекомендовала в условиях ведения боевых действий, неприхотлива как автомат Калашникова. Применяем осколочно-фугасные снаряды, это основной тип боеприпасов при ведении работы. Работаем на дальности от 17 и до 23 километров, радиус разлета осколков такой, что если отклонение снаряда от центра цели составляет 5-10 метров, то все равно наносится существенное поражение осколками", - рассказывает "Клен".
Артиллеристы ВСУ, по его словам, при начале контрбатарейной борьбы сразу снимаются со своих позиций: "Уезжает либо расчет, либо расчет вместе с орудием, если это самоходная установка".
В присутствии корреспондентов РИА Новости артиллеристы совершили несколько выстрелов, поразив, по их словам, долговременные места расположения солдат ВСУ и опорные пункты.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныТ-64Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала