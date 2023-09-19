https://ria.ru/20230919/svo-1897137546.html

Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью

Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью - РИА Новости, 19.09.2023

Экипаж гаубицы "Мста-Б" рассказал, как уничтожил украинский танк ночью

Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:33

2023-09-19T10:33

2023-09-19T10:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

т-64

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Российская гаубичная батарея "Мста-Б" на донецком направлении за несколько недель работы уничтожила два вражеских орудия и танк Т-64, который с помощью грамотной работы операторов БПЛА сумели поразить ночью, рассказал РИА Новости боец с позывным "Клен". "За столь короткое время (за месяц) мы успели уничтожить два буксируемых орудия противника и поразить в ночное время танк. Танк был советского образца, Т-64, скорее всего. Грамотная работа операторов БПЛА, быстрая и точная работа орудийного расчета, итог: четыре снаряда, и танк уничтожен", - рассказал собеседник агентства. По его словам, гаубичная батарея работает каждый день по плановым целям, а также в рамках контрбатарейной борьбы и по обнаруженной бронетехнике противника. "Работаем 152-миллиметровой буксируемой гаубицей 2а65. Система отлично себя зарекомендовала в условиях ведения боевых действий, неприхотлива как автомат Калашникова. Применяем осколочно-фугасные снаряды, это основной тип боеприпасов при ведении работы. Работаем на дальности от 17 и до 23 километров, радиус разлета осколков такой, что если отклонение снаряда от центра цели составляет 5-10 метров, то все равно наносится существенное поражение осколками", - рассказывает "Клен". Артиллеристы ВСУ, по его словам, при начале контрбатарейной борьбы сразу снимаются со своих позиций: "Уезжает либо расчет, либо расчет вместе с орудием, если это самоходная установка". В присутствии корреспондентов РИА Новости артиллеристы совершили несколько выстрелов, поразив, по их словам, долговременные места расположения солдат ВСУ и опорные пункты.

https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html

https://ria.ru/20230919/solntsepeki-1897130414.html

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безопасность, вооруженные силы украины, т-64, донецкая народная республика