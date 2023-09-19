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Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 19.09.2023 (обновлено: 11:28 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/svo-1897126567.html
Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке
Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке - РИА Новости, 19.09.2023
Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке
Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска безуспешно пытаются там закрепиться, заявил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:22
2023-09-19T11:28
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска безуспешно пытаются там закрепиться, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне&quot;, — сказал он.Андреевка же практически разрушена, добавил Пушилин. По его словам, украинские военные пытаются зайти на территорию бывшего села, но российская артиллерия при поддержке авиации мешает их продвижению."Поэтому там опять такая точка перемола вооруженных формирований Украины образовалась", — заметил политик.ВСУ также предпринимают попытки прорваться в Клещеевку с юга. Пушилин отметил, что для полного контроля этого села важен рубеж по железной дороге."В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен", — сказал врио главы Донецкой Народной Республики.По данным Минобороны, за прошедшую неделю на Донецком направлении российские военные отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли 16 танков, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.Накануне ведомство сообщило об отражении еще шести попыток прорыва в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного ДНР, в результате которых потери украинских войск составили около 250 человек.Российские войска контролируют Артемовск с мая 2023 года.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html
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клещеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке

Пушилин: Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан"
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан"
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска безуспешно пытаются там закрепиться, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне", — сказал он.

Андреевка же практически разрушена, добавил Пушилин. По его словам, украинские военные пытаются зайти на территорию бывшего села, но российская артиллерия при поддержке авиации мешает их продвижению.
"Поэтому там опять такая точка перемола вооруженных формирований Украины образовалась", — заметил политик.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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ВСУ также предпринимают попытки прорваться в Клещеевку с юга. Пушилин отметил, что для полного контроля этого села важен рубеж по железной дороге.
"В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен", — сказал врио главы Донецкой Народной Республики.
По данным Минобороны, за прошедшую неделю на Донецком направлении российские военные отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли 16 танков, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.
Накануне ведомство сообщило об отражении еще шести попыток прорыва в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного ДНР, в результате которых потери украинских войск составили около 250 человек.
Российские войска контролируют Артемовск с мая 2023 года.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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