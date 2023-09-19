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"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
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01:15 19.09.2023 (обновлено: 02:07 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/sudba-1897107670.html
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине
Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:15
2023-09-19T02:07
польша
в мире
украина
сша
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita."Все это способствует исключению Польши из принятия участия в ключевых решениях по будущему региона. Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество поддержки Украины", — говорится в материале.Автор пояснил, что для США Польша — важный союзник. Однако она не входит в число тех, с кем Штаты разделяют одни и те же ценности и принимает важнейшие решения. Вашингтон, по словам обозревателя, отодвинул красные линии в отношениях с Варшавой и начал обращать внимание только на крупные внутриполитические скандалы, такие как преследование независимых СМИ и попытка исключения оппозиции из предвыборной гонки. Именно эти шаги, подытожил автор, способствуют исключению Польши из круга ответственных за судьбу Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансирование киевского режима ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша, в мире, украина, сша, джо байден, сергей лавров, нато
Польша, В мире, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине

Rzeczpospolita: Польша больше не участвует в решении будущего Украины

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.
«
"Все это способствует исключению Польши из принятия участия в ключевых решениях по будущему региона. Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество поддержки Украины", — говорится в материале.
Автор пояснил, что для США Польша — важный союзник. Однако она не входит в число тех, с кем Штаты разделяют одни и те же ценности и принимает важнейшие решения. Вашингтон, по словам обозревателя, отодвинул красные линии в отношениях с Варшавой и начал обращать внимание только на крупные внутриполитические скандалы, такие как преследование независимых СМИ и попытка исключения оппозиции из предвыборной гонки. Именно эти шаги, подытожил автор, способствуют исключению Польши из круга ответственных за судьбу Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансирование киевского режима ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Правящая партия Польши будет обострять конфликт с Украиной, считает эксперт
Вчера, 15:38
 
ПольшаВ миреУкраинаСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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