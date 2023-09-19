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"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине
Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:15
2023-09-19T01:15
2023-09-19T02:07
польша
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украина
сша
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita."Все это способствует исключению Польши из принятия участия в ключевых решениях по будущему региона. Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество поддержки Украины", — говорится в материале.Автор пояснил, что для США Польша — важный союзник. Однако она не входит в число тех, с кем Штаты разделяют одни и те же ценности и принимает важнейшие решения. Вашингтон, по словам обозревателя, отодвинул красные линии в отношениях с Варшавой и начал обращать внимание только на крупные внутриполитические скандалы, такие как преследование независимых СМИ и попытка исключения оппозиции из предвыборной гонки. Именно эти шаги, подытожил автор, способствуют исключению Польши из круга ответственных за судьбу Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансирование киевского режима ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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польша, в мире, украина, сша, джо байден, сергей лавров, нато
Польша, В мире, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
"Варшава исключена". В Польше забили тревогу из-за шага США по Украине
Rzeczpospolita: Польша больше не участвует в решении будущего Украины