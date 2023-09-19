https://ria.ru/20230919/studenty-1897397230.html
Шапша рассказал студентам о новых стандартах открытости власти
Шапша рассказал студентам о новых стандартах открытости власти - РИА Новости, 19.09.2023
Шапша рассказал студентам о новых стандартах открытости власти
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал студентам госуниверситета имени К.Э. Циолковского о новых стандартах открытости власти в рамках... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:01
2023-09-19T21:01
2023-09-19T21:01
калужская область
калужская область
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владислав шапша
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КАЛУГА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал студентам госуниверситета имени К.Э. Циолковского о новых стандартах открытости власти в рамках всероссийской просветительской акции "Поделись своим знанием", сообщает правительство Калужской области. В рамках акции в течение месяца государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты читают лекции школьникам и студентам. Они делятся с молодёжью своими знаниями по различным направлениям. Во вторник перед студентами КГУ имени К.Э. Циолковского выступил губернатор Владислав Шапша с лекцией "Новые стандарты открытости власти". Губернатор отметил, что в современном мире открытость власти — это не просто возможность представить себя и свою работу, это умение слышать людей и оперативно решать их насущные проблемы. По его словам, в настоящее время граждане активно комментируют происходящее и высказывают своё мнение в социальных сетях. В информационном пространстве области в день появляется около десятки тысяч высказываний о работе государственных органов. По поручению президента России и в соответствии с федеральным законом каждый чиновник должен иметь официальный аккаунт в социальных сетях, подчеркнул губернатор. По его словам, соцсети стали эффективным форматом общения между властью и населением. "Если вы обратились на страничку губернатора, министра или главы администрации, то ваше обращение будет обработано. Для этого была создана специальная служба – Центр управления регионом", – акцентировал Владислав Шапша, отметив, что Калужский ЦУР второй год занимает первое место в России по организации работы с сообщениями граждан. Губернатор назвал еще один инструмент коммуникации, который становится все более популярным – платформу обратной связи "Решаем вместе". С помощью этого цифрового сервиса сообщения направляются в адрес конкретного ведомства, ответ гражданину поступает в его личный кабинет на портале Госуслуг. В 2022 году Калужская область признана лучшей в стране по работе с обращениями на данной платформе. "Если люди чувствуют, что их слышат и есть обратная реакция. Если вы видите, что мир вокруг вас меняется и вам это нравится, значит, власть идёт правильной дорогой", – подчеркнул Владислав Шапша. Губернатор рассказал, в чем для него заключается формула эффективной работы власти. "Для меня формула простая. Будь честным перед собой, будь ответственным перед людьми. Делай то, что ты должен делать, чему тебя научили, для того, чтобы людям жилось лучше", - подчеркнул Шапша. В заключение Владислав Шапша особо отметил, что, несмотря на все современные решения, нельзя отказываться от живого общения с населением. Для этого как раз проводятся подобные встречи.
https://ria.ru/20230919/voprosy-1897330413.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Шапша рассказал студентам о новых стандартах открытости власти
Калужский губернатор Шапша рассказал студентам о стандартах открытости власти
КАЛУГА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал студентам госуниверситета имени К.Э. Циолковского о новых стандартах открытости власти в рамках всероссийской просветительской акции "Поделись своим знанием", сообщает правительство Калужской области.
В рамках акции в течение месяца государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты читают лекции школьникам и студентам. Они делятся с молодёжью своими знаниями по различным направлениям.
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Во вторник перед студентами КГУ имени К.Э. Циолковского выступил губернатор Владислав Шапша с лекцией "Новые стандарты открытости власти".
Губернатор отметил, что в современном мире открытость власти — это не просто возможность представить себя и свою работу, это умение слышать людей и оперативно решать их насущные проблемы. По его словам, в настоящее время граждане активно комментируют происходящее и высказывают своё мнение в социальных сетях. В информационном пространстве области в день появляется около десятки тысяч высказываний о работе государственных органов.
По поручению президента России
и в соответствии с федеральным законом каждый чиновник должен иметь официальный аккаунт в социальных сетях, подчеркнул губернатор. По его словам, соцсети стали эффективным форматом общения между властью и населением.
"Если вы обратились на страничку губернатора, министра или главы администрации, то ваше обращение будет обработано. Для этого была создана специальная служба – Центр управления регионом", – акцентировал Владислав Шапша, отметив, что Калужский ЦУР второй год занимает первое место в России по организации работы с сообщениями граждан.
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Губернатор назвал еще один инструмент коммуникации, который становится все более популярным – платформу обратной связи "Решаем вместе". С помощью этого цифрового сервиса сообщения направляются в адрес конкретного ведомства, ответ гражданину поступает в его личный кабинет на портале Госуслуг. В 2022 году Калужская область признана лучшей в стране по работе с обращениями на данной платформе.
"Если люди чувствуют, что их слышат и есть обратная реакция. Если вы видите, что мир вокруг вас меняется и вам это нравится, значит, власть идёт правильной дорогой", – подчеркнул Владислав Шапша.
Губернатор рассказал, в чем для него заключается формула эффективной работы власти.
"Для меня формула простая. Будь честным перед собой, будь ответственным перед людьми. Делай то, что ты должен делать, чему тебя научили, для того, чтобы людям жилось лучше", - подчеркнул Шапша.
В заключение Владислав Шапша особо отметил, что, несмотря на все современные решения, нельзя отказываться от живого общения с населением. Для этого как раз проводятся подобные встречи.
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