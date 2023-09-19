Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 19.09.2023 (обновлено: 12:05 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ssha-1897138739.html
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте
Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:37
2023-09-19T12:05
сша
москва
пекин
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times."Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, &lt;…&gt; а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником", — приводит издание положение из доклада американского военного ведомства.Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве, указывается в материале.Сейчас армия США отстает от Москвы и Пекина в области космического оружия, пишет WT. Как утверждается, пока на вооружении американских ВС стоит лишь электронная глушилка, способная нарушать передачу сигналов между наземными станциями и спутниками, все остальное находится в стадии разработки и скрыто от общественности.Бюджет Пентагона на 2024 финансовый год оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году, отметили в материале.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания" — США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.По словам Воронцова, США не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин. Он добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе.
https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html
https://ria.ru/20230917/voyna-1896759359.html
сша
москва
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, пекин, пентагон, в мире
США, Москва, Пекин, Пентагон, В мире
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте

WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times.
"Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, <…> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником", — приводит издание положение из доклада американского военного ведомства.
Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве, указывается в материале.
Сейчас армия США отстает от Москвы и Пекина в области космического оружия, пишет WT. Как утверждается, пока на вооружении американских ВС стоит лишь электронная глушилка, способная нарушать передачу сигналов между наземными станциями и спутниками, все остальное находится в стадии разработки и скрыто от общественности.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией
17 сентября, 23:25
Бюджет Пентагона на 2024 финансовый год оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году, отметили в материале.
Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания" — США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.
По словам Воронцова, США не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин. Он добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе.
Американские военнослужащие в военно-транспортном самолете на авиабазе в Авиано, Италия - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
СМИ назвали причину, по которой США могут проиграть крупномасштабную войну
17 сентября, 00:13
 
СШАМоскваПекинПентагонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала