https://ria.ru/20230919/ssha-1897138739.html

СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте

СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте

Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:37

2023-09-19T10:37

2023-09-19T12:05

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times."Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, <…> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником", — приводит издание положение из доклада американского военного ведомства.Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве, указывается в материале.Сейчас армия США отстает от Москвы и Пекина в области космического оружия, пишет WT. Как утверждается, пока на вооружении американских ВС стоит лишь электронная глушилка, способная нарушать передачу сигналов между наземными станциями и спутниками, все остальное находится в стадии разработки и скрыто от общественности.Бюджет Пентагона на 2024 финансовый год оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году, отметили в материале.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания" — США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.По словам Воронцова, США не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин. Он добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе.

https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html

https://ria.ru/20230917/voyna-1896759359.html

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пекин

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сша, москва, пекин, пентагон, в мире