США не могут ни подкупить, ни запугать
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Поначалу этот замечательный человек в своей статье перечисляет вроде бы очевидные вещи: за всю послевоенную историю США американские санкции не сработали ни разу. То есть не сработали так, как они должны были согласно заявлениям Вашингтона. Должны были привести к смене режима и смене политики той или иной страны, а в результате…
И тут автор дает громадный список всех неудач: Северная Корея (статья, вообще-то, начинается с разговора о ней), Венесуэла, Россия, талибы в Афганистане, да хотя бы и Куба. И везде — без исключения — провал санкций.
Автор — Дуглас Бэндоу, ветеран американской внешнеполитической деятельности, работал советником у Рональда Рейгана, автор книг и многого другого. Мы как-то упоминали, что взгляды новой звезды политики США, Вивека Рамасвами, наверняка написаны за него именно Дугом Бэндоу. Собственно, Бэндоу явно повлиял на взгляды и даже часть деятельности Дональда Трампа. И вот он опять пишет — вроде бы об очевидном. Но…
Тут в статье мелькает такая строчка: противоположная политика, то есть раздача помощи своим друзьям, тоже не принесла желаемых результатов. Это же как так, американская империя не умеет ни наказать неприятеля, ни помочь развиваться приятелю?
И тут у автора идет ссылка. На громадную статью-исследование, написал которую, вы удивитесь, Дуг Бэндоу, но в 1995 году. Десятки источников, ссылки на справочники и публикации, множество цитат деятелей от 1945-го до того самого 1995-го. И все о том, что американская помощь везде проваливалась.
Вот что надо читать, а не сегодняшние чересчур очевидные рассуждения Бэндоу о том, что Пхеньян вообще никогда не позволял себя запугать новыми или старыми санкциями. Итак, 1995 год, золотая заря глобализма, конец истории, а в США, оказывается, уже давно звучали голоса насчет бесполезности всякой и любой помощи дружественным или, скажем так, перспективным режимам. Неважно, как эта помощь шла — через ООН, через спецагентство USAID, Всемирный банк… Раздали (к 1995-му) примерно триллион долларов — толку никакого.
Ключевые выводы: "Множество стран, получающих помощь, сегодня более нищие, чем когда началась помощь США, а те, которые добиваются прогресса, делают это вопреки, а не благодаря внешней помощи". Или о том же: "несмотря на десятилетия иностранной помощи, большая часть Африки, части Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока в сфере экономики чувствуют себя хуже, чем 20 лет назад". (Последние строки — признание кого-то из администрации Клинтона.)
Кстати, тут интересен феномен Африки. Почему сегодня главная держава там Китай? Потому что китайские проекты развития инфраструктуры работают и двигают экономику вперед, а помощь Запада всего лишь разворовывалась. Или, как признает труд Бэндоу, до 70 процентов помощи в итоге возвращалось в США.
Да, и про Россию там есть: как у нас в 1995 году то клянчили у США помощь, то признавали, что она нагружена такими условиями, что лучше не надо. И про Украину: как она оказалась (после получения добавочных 100 миллионов долларов) четвертым в мире получателем американской помощи.
Выходит замечательная картина. В конце прошлого столетия в Штатах узкий круг посвященных знал, что по-хорошему с внешним миром не получается — он не реформируется так, как надо. Но как раз тогда наступала новая эпоха — эпоха энтузиазма по части дубинок, а не пряников. И вот сейчас до тех же узких кругов США дошло то, что мы (в остальном мире) давно уже видим: и дубинка не работает.
Вывод Дугласа Бэндоу — уже не из 1995-го, а сегодняшний — Америке пора перестать обманывать себя насчет своих способностей как-то влиять на события во внешнем мире. И переходить к нормальной внешней политике нормальной страны. А вот наш вывод несколько другой.
Что-то очень долго доходят до всей Америки в целом простые и очевидные вещи, что не надо никому грозить и не надо никого подкупать. У них с внешним миром что-то не получается фундаментальным образом. Честно говоря, и до нас (окружающего мира) эта истина доходила долго. Но сейчас суть момента в международных отношениях — активные и практические действия незападного мира по части того, чтобы самим решать свои проблемы, в обход западников.