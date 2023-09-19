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Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 19.09.2023 (обновлено: 22:18 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897386099.html
Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО
Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО - РИА Новости, 19.09.2023
Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО
Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:58
2023-09-19T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
тула
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в специальной военной операции, предложил проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружения и определить приоритеты на следующий год."Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции", - заявил Путин во вторник на заседании военно-промышленной комиссии.Президент напомнил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа военно-промышленной комиссии. Активно действует в этом направлении и координационный совет при правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы, добавил он."И должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали со многими из присутствующих здесь коллег тогда вопросы, которые считали наиболее актуальными. И - еще раз хочу повторить эту фразу - результаты есть", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, безопасность, россия, тула
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Тула
Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в специальной военной операции, предложил проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружения и определить приоритеты на следующий год.
"Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции", - заявил Путин во вторник на заседании военно-промышленной комиссии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
Президент напомнил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа военно-промышленной комиссии. Активно действует в этом направлении и координационный совет при правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы, добавил он.
"И должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали со многими из присутствующих здесь коллег тогда вопросы, которые считали наиболее актуальными. И - еще раз хочу повторить эту фразу - результаты есть", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияТула
 
 
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