Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны морепродуктов землякам в зоне СВО
© Фото : Смекалов Дмитрий/TelegramТри с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Почти 3,5 тонны консервированных морепродуктов отправят землякам в зону специальной военной операции жители Сахалинской области, сообщает агентство по делам молодёжи региона.
"Сегодня 3,5 тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники. К акции помощи подключился бизнес - южно-сахалинское предприятие "Янтарное", - говорится в сообщении.
© Фото : Смекалов Дмитрий/TelegramТри с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Отмечается, что гуманитарный груз отправят и бойцам, участвующим в боевых действиях, и в полевые госпитали, где сахалинцы проходят лечение. Проект "Сопричастность", как добавляют в агентстве по делам молодёжи, инициирован губернатором региона Валерием Лимаренко, "помощь ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжается бесперебойно".
"Уже в ближайшее время груз будет доставлен по назначению, вместе с необходимыми вещами для бойцов и личными посылками сахалинцам от их близких", - говорится в сообщении.