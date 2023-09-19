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Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2023
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14:40 19.09.2023 (обновлено: 15:10 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2023
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО
Почти 3,5 тонны консервированных морепродуктов отправят землякам в зону специальной военной операции жители Сахалинской области, сообщает агентство по делам... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:40
2023-09-19T15:10
надежные люди
общество
сахалинская область
валерий лимаренко
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Почти 3,5 тонны консервированных морепродуктов отправят землякам в зону специальной военной операции жители Сахалинской области, сообщает агентство по делам молодёжи региона. "Сегодня 3,5 тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники. К акции помощи подключился бизнес - южно-сахалинское предприятие "Янтарное", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз отправят и бойцам, участвующим в боевых действиях, и в полевые госпитали, где сахалинцы проходят лечение. Проект "Сопричастность", как добавляют в агентстве по делам молодёжи, инициирован губернатором региона Валерием Лимаренко, "помощь ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжается бесперебойно". "Уже в ближайшее время груз будет доставлен по назначению, вместе с необходимыми вещами для бойцов и личными посылками сахалинцам от их близких", - говорится в сообщении.
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общество, сахалинская область, валерий лимаренко
Надежные люди, Общество, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО

Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны морепродуктов землякам в зоне СВО

© Фото : Смекалов Дмитрий/TelegramТри с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Смекалов Дмитрий/Telegram
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Почти 3,5 тонны консервированных морепродуктов отправят землякам в зону специальной военной операции жители Сахалинской области, сообщает агентство по делам молодёжи региона.
"Сегодня 3,5 тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники. К акции помощи подключился бизнес - южно-сахалинское предприятие "Янтарное", - говорится в сообщении.
© Фото : Смекалов Дмитрий/TelegramТри с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Смекалов Дмитрий/Telegram
Три с половиной тонны консервированных морепродуктов подготовили к отправке в зону СВО молодые сахалинские активисты и общественники
Отмечается, что гуманитарный груз отправят и бойцам, участвующим в боевых действиях, и в полевые госпитали, где сахалинцы проходят лечение. Проект "Сопричастность", как добавляют в агентстве по делам молодёжи, инициирован губернатором региона Валерием Лимаренко, "помощь ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжается бесперебойно".
"Уже в ближайшее время груз будет доставлен по назначению, вместе с необходимыми вещами для бойцов и личными посылками сахалинцам от их близких", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:47
 
Надежные людиОбществоСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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