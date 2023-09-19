https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897116818.html

Российские мотострелки не дают ВСУ укрепить оборону на Купянском участке

Российские мотострелки не дают ВСУ укрепить оборону на Купянском участке - РИА Новости, 19.09.2023

Российские мотострелки не дают ВСУ укрепить оборону на Купянском участке

Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск ежедневно ведут беспокоящий огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:06

2023-09-19T06:06

2023-09-19T06:06

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 сен – РИА Новости. Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск ежедневно ведут беспокоящий огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов по позициям противника на купянском участке фронта, препятствуя укреплению обороны украинских сил, сообщил РИА Новости командир разведподразделения. "Мы находимся на передовой позиции мотострелковой роты. До противника, ориентировочно, расстояние где-то до километра. Сейчас был выявлен противник, который производил работу по отрывке (оборудованию – ред.) блиндажей, соответственно, сам он находился в блиндажах. Мы отработали из крупнокалиберного пулемета "Корд", из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета", – рассказал он. По его словам, беспокоящий огонь по позициям противника производится каждый день для того, чтобы не позволить украинским подразделениям закрепиться на данном рубеже. "В случае выявлении "жирных" целей мы, соответственно, снимаем координаты, переедаем их артиллерии – и дальше работает артиллерия, соответственно, на безопасном от нас удалении", – пояснил он. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114961.html

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россия, безопасность, вооруженные силы рф