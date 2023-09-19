https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114592.html
На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ
На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ
Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:02
2023-09-19T05:02
2023-09-19T05:06
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безопасность
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Противник потерял до 210 военнослужащих", — сказал Минесашвили. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожены пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Минесашвили добавил, что российские военные также нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское. "Артиллерией группировки уничтожено два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь автомобиля, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС", — заключил начальник пресс-центра.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
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киев, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность
На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ
МО: на Донецком направлении отразили семь атак, Киев потерял до 210 солдат