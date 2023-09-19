https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114592.html

На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ

На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ

Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T05:02

2023-09-19T05:02

2023-09-19T05:06

специальная военная операция на украине

киев

авдеевка

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южная группировка российский войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Противник потерял до 210 военнослужащих", — сказал Минесашвили. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожены пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Минесашвили добавил, что российские военные также нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское. "Артиллерией группировки уничтожено два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь автомобиля, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС", — заключил начальник пресс-центра.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html

киев

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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киев, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность