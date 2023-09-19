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Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово
Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово - РИА Новости, 19.09.2023
Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово
Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T04:47
2023-09-19T04:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом направлении. "Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", - сказал боец. Кадры выхода украинских бойцов к российским позициям есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в Минобороны России заявляли о продвижении российских войск на купянском и сватовском участках фронта.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово

Боец: украинские военные начали сдаваться в плен на Сватовском участке фронта

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом направлении.
"Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", - сказал боец.
Кадры выхода украинских бойцов к российским позициям есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Минобороны России заявляли о продвижении российских войск на купянском и сватовском участках фронта.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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