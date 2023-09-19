https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html

Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово

Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово - РИА Новости, 19.09.2023

Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово

Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T04:47

2023-09-19T04:47

2023-09-19T04:47

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом направлении. "Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", - сказал боец. Кадры выхода украинских бойцов к российским позициям есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в Минобороны России заявляли о продвижении российских войск на купянском и сватовском участках фронта.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1897098560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф