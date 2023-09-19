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"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр - РИА Новости, 19.09.2023
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:53
2023-09-19T09:53
2023-09-19T10:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
безопасность
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, рассказали в Минобороны. "Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнемётных систем "Солнцепек", - отмечается в сообщении. В ролике ведомства демонстрируется полет реактивных снарядов систем "Солнцепек" с последующим их попаданием в цель и детонацией. Термобарические боеприпасы огнеметных систем создают характерные объемные взрывы, хорошо видимые на кадрах.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892991.html
днепр (река)
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вооруженные силы украины, днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Безопасность
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
МО: "Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр