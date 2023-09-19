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"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 19.09.2023 (обновлено: 10:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/solntsepeki-1897130414.html
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр - РИА Новости, 19.09.2023
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:53
2023-09-19T10:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
безопасность
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, рассказали в Минобороны. "Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнемётных систем "Солнцепек", - отмечается в сообщении. В ролике ведомства демонстрируется полет реактивных снарядов систем "Солнцепек" с последующим их попаданием в цель и детонацией. Термобарические боеприпасы огнеметных систем создают характерные объемные взрывы, хорошо видимые на кадрах.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892991.html
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вооруженные силы украины, днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Безопасность
"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

МО: "Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, рассказали в Минобороны.
«
"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнемётных систем "Солнцепек", - отмечается в сообщении.
В ролике ведомства демонстрируется полет реактивных снарядов систем "Солнцепек" с последующим их попаданием в цель и детонацией. Термобарические боеприпасы огнеметных систем создают характерные объемные взрывы, хорошо видимые на кадрах.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Безопасность
 
 
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