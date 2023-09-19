https://ria.ru/20230919/snaryady-1897331596.html

США попросили союзников обеспечить Украину артиллерийскими снарядами к зиме

США попросили союзников обеспечить Украину артиллерийскими снарядами к зиме - РИА Новости, 19.09.2023

США попросили союзников обеспечить Украину артиллерийскими снарядами к зиме

Международное сообщество должно обеспечить Киев артиллерийскими снарядами и системами ПВО, чтобы подготовить Украину к зиме, заявил по завершении очередного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:58

2023-09-19T17:58

2023-09-19T18:39

украина

ллойд остин

в мире

пентагон

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно обеспечить Киев артиллерийскими снарядами и системами ПВО, чтобы подготовить Украину к зиме, заявил по завершении очередного заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд Остин. "Сегодня я прошу министров (контактной группы - ред.) еще раз посмотреть на свои запасы 155 миллиметровых снарядов и ключевых систем противовоздушной обороны и перехвата с тем, чтобы гарантировать, что мы даем все, что можем для того, чтобы подготовить Украину к зиме", - сказал Остин журналистам по итогам 15-го заседания контактной группы по оказанию помощи Украине. "Я уверен, что они вернутся и приложат еще усилия", - прокомментировал шеф Пентагона свои ожидания по итогам заседания, в котором приняли участие главы оборонных ведомств 50 стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

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украина, ллойд остин, в мире, пентагон, нато, вооруженные силы украины