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В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы" - РИА Новости, 19.09.2023
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08:22 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/snaryady-1897121338.html
В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"
В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы" - РИА Новости, 19.09.2023
В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"
Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:22
2023-09-19T08:22
безопасность
бекхан оздоев
ростех
нато
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника. По его словам, оборонные предприятия "Ростеха" встречают профессиональный праздник "в отличной форме" - непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно. "Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сообщил Оздоев.
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безопасность, бекхан оздоев, ростех, нато, россия
Безопасность, Бекхан Оздоев, Ростех, НАТО, Россия
В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"

"Ростех": снаряды нового поколения для "Мальвы" обеспечат превосходство над НАТО

© Фото : Минобороны РФКолесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Минобороны РФ
Колесная самоходная гаубица "Мальва". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника.
По его словам, оборонные предприятия "Ростеха" встречают профессиональный праздник "в отличной форме" - непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно.
«
"Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сообщил Оздоев.
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БезопасностьБекхан ОздоевРостехНАТОРоссия
 
 
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