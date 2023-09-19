https://ria.ru/20230919/snaryady-1897121338.html

В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"

В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы" - РИА Новости, 19.09.2023

В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"

Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:22

2023-09-19T08:22

2023-09-19T08:22

безопасность

бекхан оздоев

ростех

нато

россия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника. По его словам, оборонные предприятия "Ростеха" встречают профессиональный праздник "в отличной форме" - непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно. "Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сообщил Оздоев.

https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html

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безопасность, бекхан оздоев, ростех, нато, россия