https://ria.ru/20230919/smi-1897287120.html

СМИ: олигарха Коломойского поместили в изолятор СБУ без телефона

СМИ: олигарха Коломойского поместили в изолятор СБУ без телефона - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: олигарха Коломойского поместили в изолятор СБУ без телефона

Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский помещен в камеру изолятора временного содержания (ИВС) СБУ, он находится один, без телевизора, интернета и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:12

2023-09-19T16:12

2023-09-19T16:12

в мире

киев

игорь коломойский

служба безопасности украины

приватбанк

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский помещен в камеру изолятора временного содержания (ИВС) СБУ, он находится один, без телевизора, интернета и телефона, передает во вторник издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). Ранее издание сообщало, что обвиняемому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов) - такая сумма хищения фигурирует в деле о выводе средств из "Приватбанка". "Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере изолятора временного содержания СБУ... Один, без телевизора, интернета и телефона. Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку. А вся личная корреспонденция пересматривается сотрудниками ИВС", - приводит слова источника издание. По данным издания, если бы Национальное антикоррупционное бюро первым предъявило обвинение бизнесмену, то меру пресечения рассматривал бы Высший антикоррупционный суд, который поместил бы Коломойского в следственный изолятор министерства юстиции, более известный как Лукьяновское СИЗО. "На Лукьяновке за деньги официально можно купить отдельную камеру со всеми удобствами, а за взятку — пронести телефон", – подчеркнул источник издания в правоохранительных органах. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". Ранее в "Страна отмечали, что если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения запрашиваемую сумму в 157 миллионов долларов или "около того", это означает, что Коломойский "скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет".

https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html

https://ria.ru/20230916/kolomoyskiy-1896648321.html

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в мире, киев, игорь коломойский, служба безопасности украины, приватбанк