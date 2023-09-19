https://ria.ru/20230919/smi-1897120745.html

СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35

СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35 - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35

Военные США нашли обломки пропавшего в штате Южная Каролина истребителя F-35, сообщает местное отделение телеканала ABC News. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:10

2023-09-19T08:10

2023-09-19T08:10

в мире

южная каролина

сша

f-35

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896929654_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_598a65b7b34943a823b6773b591b280a.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Военные США нашли обломки пропавшего в штате Южная Каролина истребителя F-35, сообщает местное отделение телеканала ABC News. "Наземные бригады военных обнаружили обломки самолета F-35 в округе Флоренция", - сообщает телеканал. Ранее новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у американцев в поисках истребителя.

https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896218307.html

южная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная каролина, сша, f-35, происшествия