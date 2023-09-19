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СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35
СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35 - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35
Военные США нашли обломки пропавшего в штате Южная Каролина истребителя F-35, сообщает местное отделение телеканала ABC News. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:10
2023-09-19T08:10
2023-09-19T08:10
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происшествия
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Военные США нашли обломки пропавшего в штате Южная Каролина истребителя F-35, сообщает местное отделение телеканала ABC News. "Наземные бригады военных обнаружили обломки самолета F-35 в округе Флоренция", - сообщает телеканал. Ранее новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у американцев в поисках истребителя.
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в мире, южная каролина, сша, f-35, происшествия
В мире, Южная Каролина, США, F-35, Происшествия
СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35
ABC: в Южной Каролине военные США нашли обломки пропавшего истребителя F-35