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В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.09.2023

В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на Молдавской улице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:27

2023-09-19T10:27

2023-09-19T12:16

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на Молдавской улице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Тело женщины 1972 года рождения с травмой головы и признаками удушения обнаружили накануне в сквере на западе города. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина была начальником кадров столичного управления Роспотребнадзора. СК возбудил уголовное дело об убийстве."В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено. Им оказался 37-летний мужчина, который задержан в порядке статьи 91 УПК России, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал свою вину", — сказала Иванова. Задержанный показал следователям, как совершил преступление, добавила она. Выяснилось, что с погибшей он знаком не был, а мотивом убийства стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине.Кроме того, оказалось, что мужчина уже был судим за тяжкое преступление.Следствие будет просить Кунцевский районный суд отправить обвиняемого под стражу.

https://ria.ru/20230915/pole-1896486626.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия