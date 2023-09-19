В Москве возбудили дело после угроз военкору Первого канала Шурыгину
В Москве возбудили дело после угроз жизни военкора Первого канала Шурыгина
Публицист Владислав Шурыгин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после угроз жизни военного корреспондента Первого канала Владислава Шурыгина, им займется Следственный комитет, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По решению Зюзинского межрайонного прокурора Москвы уголовное дело по факту угроз убийством (частью 1 статьи 119 УК РФ), поступивших военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, передано в следственные органы для дачи процессуальной оценки по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, Шурыгину позвонил неизвестный и сообщил, что является "наводчиком" и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора; ему неоднократно поступали и другие телефонные звонки с угрозами.
"Владислав Шурыгин является военным публицистом, освещает ход проведения специальной военной операции, а также является военным экспертом в АО "Первый Канал", на постоянной основе ведет репортажи о СВО. В этой связи имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением Шурыгиным законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование", - добавляется в сообщении.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению преступлений.
Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (экс-Twitter) ролик с угрозами представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит" - не уточнив, кто именно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эти высказывания на предмет наличия угроз российским журналистам. Впоследствии Эштон-Чирилло написала в своем аккаунте в Х, что "ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста".