https://ria.ru/20230919/shurygin-1897226475.html

В Москве возбудили дело после угроз военкору Первого канала Шурыгину

В Москве возбудили дело после угроз военкору Первого канала Шурыгину - РИА Новости, 19.09.2023

В Москве возбудили дело после угроз военкору Первого канала Шурыгину

Уголовное дело возбудили после угроз жизни военного корреспондента Первого канала Владислава Шурыгина, им займется Следственный комитет, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:24

2023-09-19T13:24

2023-09-19T13:24

происшествия

владислав шурыгин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после угроз жизни военного корреспондента Первого канала Владислава Шурыгина, им займется Следственный комитет, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "По решению Зюзинского межрайонного прокурора Москвы уголовное дело по факту угроз убийством (частью 1 статьи 119 УК РФ), поступивших военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, передано в следственные органы для дачи процессуальной оценки по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, Шурыгину позвонил неизвестный и сообщил, что является "наводчиком" и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора; ему неоднократно поступали и другие телефонные звонки с угрозами. "Владислав Шурыгин является военным публицистом, освещает ход проведения специальной военной операции, а также является военным экспертом в АО "Первый Канал", на постоянной основе ведет репортажи о СВО. В этой связи имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением Шурыгиным законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование", - добавляется в сообщении. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению преступлений. Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X (экс-Twitter) ролик с угрозами представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит" - не уточнив, кто именно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эти высказывания на предмет наличия угроз российским журналистам. Впоследствии Эштон-Чирилло написала в своем аккаунте в Х, что "ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста".

https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html

https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html

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происшествия, владислав шурыгин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, первый канал (телеканал)