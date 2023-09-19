https://ria.ru/20230919/sdelka-1897393027.html

Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки

Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки

Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:36

2023-09-19T20:36

2023-09-19T20:36

россия

турция

владимир путин

оон

анкара (провинция)

в мире

зерновая сделка

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ООН, 19 сен – РИА Новости. Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. "Благодаря черноморской зерновой инициативе, выдвинутой нами совместно с ООН, мы предотвратили угрозу глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов зерновых продуктов на мировые рынки. Инициатива продлевалась три раза. Однако тупик, в который зашла инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. Мы придаем большое значение плану отгрузки 1 миллиона тонн зерновых в африканские страны. Это должно внести посильный вклад в дело мира и процветания на планете", - заявил Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, владимир путин, оон, анкара (провинция), в мире, зерновая сделка