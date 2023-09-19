Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/sdelka-1897393027.html
Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки
Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки
Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:36
2023-09-19T20:36
россия
турция
владимир путин
оон
анкара (провинция)
в мире
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_5a2d39b0edaaa279c79520d0efbbb41b.jpg
ООН, 19 сен – РИА Новости. Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. "Благодаря черноморской зерновой инициативе, выдвинутой нами совместно с ООН, мы предотвратили угрозу глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов зерновых продуктов на мировые рынки. Инициатива продлевалась три раза. Однако тупик, в который зашла инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. Мы придаем большое значение плану отгрузки 1 миллиона тонн зерновых в африканские страны. Это должно внести посильный вклад в дело мира и процветания на планете", - заявил Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_372:632:2260:2048_1920x0_80_0_0_af0a2bb26b342e18aa91da792592ffc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, оон, анкара (провинция), в мире, зерновая сделка
Россия, Турция, Владимир Путин, ООН, Анкара (провинция), В мире, Зерновая сделка
Эрдоган на ГА ООН высказался об остановке зерновой сделки

Эрдоган: Анкара продолжит переговоры по возобновлению зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту
Грузовик разгружает зерно в порту - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен – РИА Новости. Остановка действия зерновой сделки столкнула мир с риском нового кризиса, Анкара продолжает переговоры для её возобновления, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«
"Благодаря черноморской зерновой инициативе, выдвинутой нами совместно с ООН, мы предотвратили угрозу глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов зерновых продуктов на мировые рынки. Инициатива продлевалась три раза. Однако тупик, в который зашла инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. Мы придаем большое значение плану отгрузки 1 миллиона тонн зерновых в африканские страны. Это должно внести посильный вклад в дело мира и процветания на планете", - заявил Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
РоссияТурцияВладимир ПутинООНАнкара (провинция)В миреЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала